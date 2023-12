Uniklo, kolik Apple zaplatí na licenčních poplatcích za každý vyrobený čip pro iPhone, Mac či Apple Watch

Kdo by si myslel, že Apple platí za licenční poplatky horentní sumy, je na omylu. V souhrnu to samozřejmě vysoká částka bude, nicméně pokud pohlédneme na licence (obzvláště v oblasti čipů) jednotlivě, přijde nám cena možná až úsměvná. Podle The Information totiž platí Apple licenci necelých 30 centů, tedy zhruba 6,60 Kč za čip.

Fotogalerie macbook air 15 LsA 1 macbook air 15 LsA 2 macbook air 15 LsA 3 macbook air 15 LsA 5 macbook air 15 LsA 6 macbook air 15 LsA 7 macbook air 15 LsA 8 macbook air 15 LsA 9 macbook air 15 LsA 10 macbook air 15 LsA 11 macbook air 15 LsA 12 macbook air 15 LsA 13 macbook air 15 LsA 14 macbook air 15 LsA 15 macbook air 15 LsA 16 Vstoupit do galerie

Apple licencuje základní čipovou technologii používanou v iPhonech, iPadech, Macích, Apple Watch, Apple TV a HomePod od britské společnosti Arm. Navzdory tomu, že je Apple jedním z největších a nejdůležitějších zákazníků, představuje Apple méně než pět procent ročních příjmů společnosti, přičemž je třeba poznamenat, že Apple platí Armu nejméně ze všech zákazníků podnikajících na poli smartphonů. Jablečný gigant platí údajně paušální poplatek za licenci, který je nižší než 30 centů za každý čip použitý v jeho zařízeních, a to bez ohledu na to, kolik jader má. Arm vlastní společnost Softbank, jejíž generální ředitel měl v roce 2017 říct zaměstnancům Armu, že Apple platí více za kus plastu (který se dříve používal k ochraně displejů nových iPhonů), než za licence duševního vlastnictví společnosti Arm. Pokusy Softbank vyjednat s Applem navýšení licenčních poplatků byly od té doby dle zdrojů neúspěšné. Podle informací si Apple s Armem „plácl“ ohledně licenční dohody minimálně do roku 2040.