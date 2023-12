Neotálejte s instalací iOS 17.1.2, opravuje hned dvě nebezpečné chyby zneužívané hackery!

Když včera večer vypustil Apple do světa novou verzi svých operačních systémů pro iPhony, iPady a Macy, nejeden jablíčkář se ptal na to, co přesně updaty vlastně přináší. Apple se totiž s jejich oficiálními popisky příliš nepáral a napsal do nich jen to, že updaty obsahují důležité opravy zabezpečení. Nicméně po pár hodinách na vývojářském portále přeci jen pár dalších detailů o aktualizacích zveřejnil, díky čemuž tak již máme jasno o tom, co si do Apple produktů vlastně instalujete.

Apple na vývojářském portále přiznal konkrétně to, že iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 a macOS 14.1.2 opravují hned dvě bezpečnostní chyby, které byly aktivně využívány hackery k útokům na jablíčkáře. Obě se točily kolem WebKitu, na kterém běží například Safari a zatímco jedna měla zvládat krást citlivé informace, druhá umožňovala hackerům spouštět libovolný kód na infikovaném zařízení. Bližší detaily nicméně Apple raději ještě nezveřejnil, aby hackerům neusnadnil potenciální útoky. Přeci jen, je jasné, že než se nové updaty rozšíří mezi jablíčkáři, respektive, než si je ti nainstalují ve větší míře na svá zařízení, pár dnů či týdnů to zabere. Pokud jste tedy doposud s instalací otáleli, raději si vše nainstalujte bez dalšího čekání co nejdřív.