Foťák iPhonů trpí bizarní chybou, o které doteď nikdo nevěděl!

Fotoaparáty iPhonů sice prošly za poslední roky řadou velmi zajímavých upgradů, zcela dokonalé však zatím nejsou. Skvělým příkladem je příběh Britky, která při zkoušení stavebních šatů objevila poměrně bizarní chybu, o které doteď dle všeho nikdo nevěděl. Konkrétně byla při zkoušení šatů vyfocena zezadu před trojitým zrcadlem, což však iPhone poměrně překvapivě „nepochopil“ a skrze AI a strojové učení, které se stará o zlepšování fotek, vytvořil snímek vhodný spíše do Matrixu nežli reality. Ostatně, podívejte se sami.

Jak můžete sami vidět, zatímco odraz ženy v levém zrcadle má jinak ruce než v pravém zrcadle, přičemž ani jeden z odrazů navíc neodpovídá realitě. To samozřejmě nastávající nevěstu velmi zarazilo a protože nebyla schopná dohledat na internetu či mezi známými odpověď na to, jak se mohlo něco takového stát, vyrazila do Apple Storu. V tom si sice zprvu taktéž nevěděli úplně rady, později však přišli s vysvětlením, že iPhone zkrátka „jen“ špatně poskládal a zároveň dotvořil fotku a to jednak kvůli zrcadlům, ale taktéž mírnému pohybu fotografa. Nicméně i v takových situacích by měl jablečný telefon dle zaměstnanců Applu obstát, přičemž že se taková chyba stane je prý šance méně než 1 : 1 000 000. Nastávající nevěsta tedy měla vlastně neuvěřitelné štěstí.