Aplikace Qfile Pro 4.1 v praxi: To hlavní, co v iPhonu majitel QNAP NAS potřebuje

Bez mobilního telefonu si v dnešní době mnozí z nás nedokáží každodenní život absolutně představit. Super je navíc to, že si tento fakt uvědomují i výrobci jiné elektroniky než té mobilní a své produkty se snaží s mobilním světem prolnout. Přesně to dělá dlouhodobě i přední výrobce NASů QNAP, který pro mobily vydával již spoustu aplikací, jenž je umožňují právě s jeho NASy propojit a následně je různě využít. Jednou z těchto aplikací je i Qfile Pro a já se vám v následujících řádcích pokusím vysvětlit, proč by ve vašem telefonu neměla chybět, vlastníte-li taktéž QNAP NAS.

Přistupujte k souborům na NASu jednoduše kdekoliv a kdykoliv

Protože je NAS z logiky věci odkladištěm souborů, které z jakéhokoliv důvodu potřebujete uchovat, je jasné, že k nim je taktéž třeba odkudkoli přistupovat. A právě to je přes Qfile Pro v iPhonu, potažmo jiném smartphonu naprostá hračka. K dispozici je zde totiž nadmíru přehledné uživatelské prostředí, ve kterém lze jednoduše procházet jednotlivé soubory uložené na NASu, stejně jako je lze otevírat či spouštět (například v případě hudby, filmů, seriálů či videí). Jinými slovy, aplikace de facto sekunduje přístup z klasického počítače, což je rozhodně super. I z mobilu má totiž člověk rázem možnost využít NAS naplno.

Aby bylo procházení souborů v NASu co možná nejjednodušší a nejrychlejší, lze pro něj zvolit styl, který vám vyhovuje. Můžete jít tedy hezky „postaru“ složku po složce, stejně jako můžete otevírat nedávno přidané soubory, popřípadě zkontrolovat ty nedávno smazané. Pokud tedy například víte, že potřebujete rychle někde na cestě zkontrolovat to, co jste na NAS umístili z počítače před pár desítkami minut, přes nedávno přidané soubory se k dané věci „prokliknete“ prakticky do pár vteřin, což se mně osobně opravdu líbí a přijde mi navýsost užitečné.

Zálohování je hračka

NAS je mimo jiné o zálohování a to má aplikace Qfile Pro v případě fotek a videí, které jsou beztak u telefonů z hlediska zálohování nejdůležitější, zvládnuté opravdu bravurně. K dispozici v ní totiž máte spoustu nejrůznějších nastavení, pomocí kterých si jednoduše vyberete, co vše se má z vašeho telefonu na NAS automaticky zálohovat a potažmo i jakým způsobem, přičemž telefon podle vašich preferencí vše provede. A že je o co stát. Nastavit si totiž můžete například to, zda má být k záloze využito mobilní datové připojení, má probíhat na pozadí (a tedy například hypoteticky zpomalit vaše internetové připojení) či má probíhat jen když je telefon připojen k nabíječce, aby záloha zbytečně nevytěžovala baterii a vy jste se tedy nesetkali s vybitím rychleji než si můžete dovolit.

Integrace Qsync Pro do Qfile Pro jakožto zásadní krok vpřed

V létě letošního roku oznámila společnost QNAP, že mobilní aplikace Qsync Pro sloužící pro jednoduchou synchronizaci souborů napříč vícero zařízeními ve stylu Dropboxu bude integrována právě do Qfile Pro s tím, že samostatná aplikace Qsync Pro poté od konce letoška de facto zanikne. A tak se i nedávno stalo. Ve verzi 4.1, která vyšla na začátku listopadu, totiž integrace proběhla a funkce Qsync Pro jsou tedy nyní k dispozici právě coby součást Qfile Pro. Co to pro vás znamená? Jednoduše řečeno to, že přes Qsync pro dokážete jednoduše synchronizovat data a složky mez mobilními zařízeními a NAS, přičemž vám tato integrace rovněž umožní využívat přístup k datům v NAS kdekoliv a kdykoliv. K dispozici je zde navíc celá řada možností nastavení a správy takto sdílených, respektive synchronizovaných složek. Nastavit si lze například synchronizaci jen v případě připojení k WiFi, kvóty pro zabránění tomu, že synchronizovaná data budou zabírat příliš mnoho prostoru v úložišti telefonu. Že vše běží rychle a spolehlivě zřejmě není třeba jakkoliv více zdůrazňovat, avšak přesto si neodpustím směrem ke QNAPu malou pochvalu. Vše mi totiž přijde skoro až neuvěřitelně intuitivní, díky čemuž je i celkové využití této funkce opravdu pohodlné. Za integraci tedy rozhodně palec nahoru, protože je super mít vícero možností zastřešeno jednou aplikací.

Přenosy souborů pod palcem

Aplikace však neslouží jen k zálohování či procházení souborů na NASu, ale taktéž k jeho kontrole. Přes Qsync Pro si totiž lze jednak prohlédnout úlohy probíhající na pozadí, díky čemuž budete mít jasno například o průběhu zálohování, nahrávání souborů, synchronizaci či čemkoliv jiném, ale taktéž si lze prohlédnout, jak na tom NAS je z hlediska mezipaměti a úložiště. První zmiňovanou věc pak dokonce můžete přes aplikaci promazat a tím vyřešit problémy, které mohou z mezipaměti pramenit.

Kromě správy NASu jako takového můžete přes aplikaci kontrolovat i to, s kým jsou jaké soubory sdílené a tak podobně. Lze přes ní totiž přistupovat k přehledu odkazů pro sdílení, týmovým složkám a skupinám, které používají jednotlivé odkazy pro sdílení. Díky tomu tak budete mít dokonalý přehled o tom, co se v NASU s daty „děje“.

Neobejdete se bez ní

Jak tedy Qfile Pro z hlediska uživatele QNAPu hodnotit? Jako aplikaci, bez které se zkrátka neobejdete a upřímně, vlastně ani obejít nechcete. Do vašeho NASu vám totiž otevře dveře dokořán i z mobilu, ale hlavně to udělá opravdu velkoryse a zkrátka tak, aby se vám toto vaše úložiště používalo i z telefonu co nejlépe. Ať už se bavíme o zálohování fotek či procházení souborů, popřípadě kontrole sdílení, vše je naprostá hračka a navíc funguje svižně a bez problému. Prostředí aplikace je navíc velmi přehledné a je s ním tedy radost pracovat. Máte-li tedy QNAP NAS, není nad čím váhat. QNAP tuto aplikaci popisuje na svém webu slovy: „Qfile Pro je nezbytná mobilní aplikace pro přístup k souborům na NAS z mobilních zařízení. Je to také nejlepší aplikace pro zálohování mobilních fotografií, videí a dokumentů na NAS,“ a já mu musím dát za pravdu.