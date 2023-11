Vytvořte s těmito tapetami na iPhonech 15 Pro (Max) iluzi průhledného displeje

Šikovného grafického designéra vystupujícího na internetu pod přezdívkou Basic Apple Guy zřejmě vám zřejmě nemusíme jakkoliv sáhodlouze představovat, jelikož jsme vás s jeho projekty již několikrát na našem webu seznamovali. A jelikož stojí za to i jeho nejnovější, byla by škoda vás o něj ochudit. Designér si dal tentokrát za úkol vytvořit tapety pro iPhony 15 Pro (Max), které mají za úkol dodat těmto telefonům jakousi iluzi průhledného displeje. Pokud vás tyto tapety zaujmou, lze je zdarma stáhnout přes odkazy níže. Stačí je uložit klasicky do Fotek a následně pak nastavit standardní cestou jakožto tapetu.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max