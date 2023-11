Musk vzkazuje Applu a dalším inzerentům na X: Jděte do p*dele!

Do značné míry neuvěřitelného kousku se ve včerejším rozhovoru na akci The NEw York Times DealBook Summit dopustil šéf X (tedy dřívějšího Twitteru), Tesly, SpaceX či Starlinku Elon Musk. Tomu sice nyní teče s X do bot, jelikož se z něj po jeho nedávné podpoře antisemitských výroků a následném skandálu se zobrazováním antisemitského obsahu spolu s reklamami technologických gigantů od X odvrátilo mnoho klíčových inzerentů, evidentně s nimi však vztahy urovnat nechce. Naopak by se skoro až chtělo říci, že je chce ještě více kvůli své uraženosti rozházet.

whoa — “go fuck yourself,” Elon Musk says to Bob Iger and others who pull advertising from X

at this point it’s almost as if he’s watching the old Iron Man movies and doing a reverse Tony Stark impression pic.twitter.com/csXxeLH2wG

— j.d. durkin (@jd_durkin) November 29, 2023