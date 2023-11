Desetiletý kluk chce Applu, aby předělal tohoto emoji. Prý ho uráží

Štve vás některý z emoji, které Apple nabízí ve svých systémech coby doplněk pro klasickou textovou komunikaci? Pak proti němu můžete zkusit bojovat, stejně jako to nyní dělá 10letý fanoušek technologií Teddy z Velké Británie. Toho štve konkrétně emoji nerda – tedy žlutého emoji s brýlemi a velkými křivými zuby -, jelikož se v něm dle svých slov do jisté míry vidí. Taktéž totiž nosí brýle, kvůli čemuž se cítí být Applem skrze tohoto emoji uražen.

„Jsem z něj smutný, naštvaný a pokud to považuji za urážlivé já, zcela určitě to budou za urážlivé považovat i tisíce lidí po celém světě,“ řekl hoch v rozhovoru pro BBC, které na jeho příběh upozornilo jako první spolu s návrhem nové verze nerdího emoji, kterého Teddy vytvořil pro inspiraci Applu. Co se pak týče samotné petice, s jejím vytvořením mu pomohla jeho třídní učitelka, dle které je jeho úsilí pozoruhodné a stojí za podporu. V současnosti sice existuje petice jen v papírové podobě, nicméně v dohledné době by měla být spuštěna i online s tím, že jak zaznamená vyšší počet podpisů, chce jí Teddy zaslat do Applu s nadějí, že jej snad obměkčí a přiměje tento emotikon změnit. Zda se tak stane můžeme sice zatím jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, že u konkurenčního Androidu je emoji nerda ztvárněna daleko pozitivněji, o čemž se můžete přesvědčit i v galerii), asi by nebylo příliš překvapivé, kdyby se iOS nerd nakonec také přeci jen pozměnil tak, aby byl méně kontroverzní.