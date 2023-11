Tohle bere dech: Apple Vision Pro vás dokáže teleportovat doprostřed Yosemitského národního parku!

Pokud jste sledovali úvodní Keynote letošní vývojářské konference WWDC, zcela určitě si vybavíte její část věnovanou zbrusu novému headsetu Applu ve formě Vision Pro. Kalifornský gigant mu totiž tehdy věnoval poměrně dost času, aby lidem co nejlépe ukázal jeho hlavní funkce v čele s možností přenést vás takřka kamkoliv si jen vzpomenete pomocí virtuální reality. Jak už jsme však v minulosti několikrát viděli, propagační videa jsou jedna věc a realita věc druhá a leckdy odlišná. O to víc potěší, že tento „teleport“ na nejrůznější místa funguje skrze Vision Pro opravdu bravurně, o čemuž se můžete přesvědčit skrze video níže. V nových betách visionOS je totiž již možnost spustit kolem sebe nejrůznější prostředí k dispozici.

This is the Yosemite Environment on Apple Vision Pro

A deep winter's embrace stills you in the valley of Yosemite, guarded by massive, granite cliffs and held by the pristine grip of fresh snow. pic.twitter.com/Xtx9zDnTky

— M1 (@M1Astra) November 28, 2023