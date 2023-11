Stahujte: Assassin’s Creed: Syndicate je nyní zcela zdarma!

Milovníci herní série Assassin’s Creed, zbystřete. Poté, co Ubisoft relativně nedávno vypustil od světa nový díl ve formě Mirage, totiž nyní přichází s další lahůdkou. Tentokrát se konkrétně rozhodl zdarma zpřístupnit oblíbený díl Assassin’s Creed: Syndicate zcela zdarma. A že je o co stát – tento díl totiž nabízí zábavu na mnoho dlouhých hodin a i přes své stáří dokáže stále zaujmout i svou grafikou.

Assassin’s Creed: Syndicate je akční adventura, která se odehrává v 19. století v Londýně během průmyslové revoluce. Hráči mají možnost převzít kontrolu nad dvěma hlavními postavami, dvojčaty Jacobem a Evie Fryeovými, kteří bojují proti temnému templářskému řádu. Hra nabízí velký a živý otevřený svět, ve kterém mohou hráči prozkoumávat historické lokace, jako je Westminster nebo Whitechapel. Jacob a Evie mají odlišné schopnosti a styly boje, což přidává do hry zajímavý taktický prvek. Novým prvkem ve hře je také zavěšení na budovách pomocí háků, což umožňuje hráčům pohybovat se rychleji po městě. Příběh hry je plný intrik a nečekaných zvratů, které hráče udržují v napětí. Grafika je vynikající, zachycuje dobovou atmosféru a detaily Londýna. Obecně je Assassin’s Creed: Syndicate poutavým dobrodružstvím, které propojuje historii s akčním gameplayem a nabízí hráčům možnost prožít temné doby průmyslové revoluce prostřednictvím očí odvážných a statečných protagonistů.

Bohužel, jak už má Ubisoft ve zvyku, svou akci omezil jen na počítače a to prostřednictvím Ubisoft Connect. Svou hru zdarma si můžete vyzvednout od do Po jejím přidání do Ubisoft Connect vám již zůstane navždy.

Assassin’s Creed: Syndicate zdarma pro PC můžete stáhnout zde