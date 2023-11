MP má ve slevě vybrané AirPods! Rozdává k nim navíc zdarma čistící set a dopravu

Komerční sdělení: Sluchátka AirPods jsou bez jakékoliv nadsázky jedněmi z nejoblíbenějších sluchátek na světě a to již pěkných pár let. Ostatně, stačí se podívat kolem sebe a hned uvidíte, kolik lidí je má v uších v případě klasických verzí, potažmo na uších v případě AirPods Max. A jejich obliba by byla ještě vyšší, kdyby byla tato sluchátka o něco dostupnější. Jejich cena totiž není rozhodně nejnižší a mnohé uživatele proto určitě odrazuje od nákupu. Čas od času však lze narazit na akci, díky které lze AirPods sehnat levněji a třeba i s dárky. Přesně taková nyní běží u Mobil Pohotovosti.

Pokud si vystačíte se základním modelem, zcela určitě vás potěší, že AirPods 2 spadly s cenou z 3190 Kč na pouhých 2990 Kč. Velmi příjemný cenový pád ale zažily třeba i AirPods Pro 2, které namísto 6790 Kč nyní seženete jen za 6190 Kč. To však není ani zdaleka vše. Ke všem AirPods v nabídce – tedy AirPods 2, 3 a Pro 2 – totiž rozdává Mobil Pohotovost dopravu zdarma, ale hlavně pak čistící set na sluchátka z dílny společnosti Epico, díky kterému svým AirPodům zajistíte perfektní čistotu i po měsících používání. Jedná se tedy rozhodně o velmi lákavou akci, která se vyplatí využít – doprava zdarma, ale hlavně čistící sada se totiž k těmto sluchátkům rozhodně každý den nerozdává!