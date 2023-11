Google Maps přinášejí skvělý nový widget!

Google aktualizoval své Google Maps a ty nyní přináší vylepšení oblíbeného widgetu. Doposud vám widget uměl ukázat provoz ve vašem okolí, což se samozřejmě hodilo, ale mnhohem víc se většině z nás hodí ukázat provoz a čas dojezdu tam, kam jezdíme den co den. Já například jezdím každé ráno venčit psa na Berg, kde spolu v lese strávíme příjemnou hodinku a půl. Zatímco když je dobrý provoz, trvá cesta 10 minut, když se něco stane a Bratislava je zasekaná, může to trvat i 40 minut. Bohužel se to, jaká je situace, dozvím až když najedu na silnici, ze které již nemám možnost sjet a musím si postát v koloně v podstatě až tam, kam směřuji.

Tomu předchází aktualizovaný widget. Nově si do něj totiž můžete přidat oblíbené trasy, které si zvolíte tak, že si dáte vyhledat trasu z domu na místo, kam jezdíte nejčastěji nebo které je pro vás významné. Tuto trasu si následně připnete pomocí pinu v Google Maps v pravém dolním rohu do oblíbených a poté již jen zvolíte ve widgetech možnost „upravit widget“ a mezi připnutými cestami zvolíte tu, kterou chcete. Následně vám widget neustále ukazuje aktuální čas dojezdu a dopravní situaci při cestě z domu na místo, které jste si zvolili a vy tak hned víte, že dnes dáte psa raději za dům.