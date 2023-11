Dynamic Island bude na iPhonech ještě dlouho! Apple už testuje jeho novou verzi

Když Apple v loňském roce u iPhonů 14 Pro světu poprvé ukázal Dynamic Island, tedy podlouhlý „průstřel“, který v displeji iPhonů nahrazuje klasický horní výřez, setkal se s poměrně nadšenými reakcemi. Tento prvek totiž umožňuje uživatelům s iPhonem rázem interagovat zcela novým stylem, který jim byl doposud zapovězený, a co víc – leckteré činnosti dokáže usnadnit. Například maximalizace předtím minimalizovaných aplikací skrze něj je velmi rychlá a možnost zobrazování určitých informací v čele s odpočtem času, hovory či třeba sportovním skórem zrovna tak. A jak se nyní zdá, Dynamic Island zaujal natolik, že se s ním Apple loučit v dohledné době rozhodně nechce, ba právě naopak.

Přestože se do budoucna počítá s tím, že otvory v displeji iPhonů již nebudou třeba, jelikož se Applu podaří skrýt skener pro Face ID pod displej a postupem času dokáže totéž i s předním fotoaparátem, díky čemuž vznikne celistvá přední zobrazovací plocha, pro Dynamic Island to konec neznamená. I když zřejmě zprvu vznikl primárně jakožto jakési krytí právě pro otvor v displeji, který by bez něj vypadal jinak docela fádně, jeho využitelnost se ukázala jako natolik dobrá, že nyní podle leakera MajinBu testuje Apple jeho ryze softwarovou verzi. Tu by měl nasadit za pár let – konkrétně poté, co se mu podaří skrýt veškeré komponenty, které nyní potřebují otvor v displeji, a to právě na jejich dosavadní místo. Dynamic Island nové generace zřejmě již nebude na iPhonu viditelný neustále, jelikož by nedávalo smysl, kdyby tento černý prvek překrýval zobrazovací prostor na displeji, avšak jakmile bude na telefonu zaktivován úkon, který jej využije, objeví se. Veškeré přizpůsobení aplikací pro Dynamic Island, na kterém vývojáři pracují či pracovali, by tedy mělo být zachováno, což je rozhodně dobrá zpráva. A vzhledem k tomu, že již nebude Dynamic Island jen krytím průstřelu v displeji se navíc počítá s tím, že by měl jít „natvrdo“ vypnout, což zase potěší ty uživatele, který tento prvek nedává smysl. Je tedy na co se těšit ve všech táborech.