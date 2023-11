Apple ukončuje spolupráci s Goldman Sachs, blíží se konec Apple Card?

The Wall Street Journal dnes informoval o tom, že Apple v následujícím roce až roce a půl ukončí spolupráci s Goldman Sachs. Zatím navíc není jasné, zda se Apple rozhodl pouze změnit partnera nebo zda zcela ukončí projekt Apple Card jako takový. Vzhledem k tomu, že Goldman Sachs je jediným a zcela zásadním partnerem pro Apple Card a Apple Savings, nemá Apple bez změny partnera jak dále provozovat Apple Card. Již začátkem letošního roku se začaly objevovat informace o tom, že se Goldman Sachs chce stáhnout ze spotřebitelského businessu a chce ukončit partnerství s Applem.

Problém navíc je taktéž v tom, že se Goldman Sachs údajně chystá převzít American Express jako vydavatele karet, ovšem Apple Card je až do roku 2026 vázané na Mastercard. Apple Card představil Apple v roce 2019 a postupně na tuto službu navázal další služby jako je Apple Pay Later nebo Apple Savings. Vše jsou v podstatě spotřebitelské úvěry, kdy zákazník může čerpat peníze do určité výšky s tím, že tyto peníze na konci mesíce zaplatí. Pokud je nezaplatí, následuje úrok. V USA je tato praxe zcela běžná a takzvané kreditní karty fungující na tomto principu používají jak běžní lidé, tak i ti nejbohatší.

Je otázka, zda se Apple chce do budoucna vzdát Apple Card, protože se podle dostupných informací jedná o poměrně ztrátovou službu, která zatím Applu ani 4 roky po uvedení nezačala generovat zisky. Problém se zisky navíc v tomto případě nemá jen Apple, ale také partnerská banka. Goldman Sachs totiž nezískává peníze v podstatě z ničeho, co je běžné u kreditních karet. Neziskává peníze z měsíčního poplatku, ročního poplatku, poplatku z prodlení se splacením nebo ze zahraničních transakcí. Jediné, na čem Goldman Sachs u Apple Card vydělává peníze, jsou půjčky, které poskytuje držitelům karet v momentě, kdy se rozhodnou rozdělit nákup pomocí Apple Card na splátky. Oproti jiným kreditním kartám je tak příjem z Apple Card výrazně omezený a pokud Apple nezmění tento model, jen těžko bude hledat banku, která by byla ochotna do toho jít.