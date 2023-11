Apple nepřímo potvrdil, že pracuje na chytrém prstenu!

Apple vlastní hned několik patentů na nositelné fitness příslušenství. Lze se tedy domnívat, že snad časem nějaká forma alternativy k Apple Watch dorazí. Mezi toto příslušenství patří i chytrý prsten. Patentů týkajících se chytrých prstenů byla v podání jablečného giganta celá řada. Apple se v novém patentu zabývá ale možností, jak by mohlo zařízení fungovat i za situace, kdy není přímo navlečeno na prstu, nýbrž na jiné části těla.

Patent nese název „Elektronický systém s prstenovým zařízením„. V této přihlášce Apple například laboruje s ovládacími prvky umístěnými na boku zařízení. Dále se také uvádí, že by mělo jít o prstencové zařízení, které umožňuje nošení na části těla jako je zápěstí, paže, noha, kotník, hlava apod. Těžko si samozřejmě představíme chytré zařízení, které si navlečeme na nohu. Apple se snaží, aby patent spadal na co nejširší škálu zařízení. Patent dále uvádí, že jelikož je prstencové zařízení takové zařízení, které je možné nosit celý den, je uživateli okamžitě k dispozici, což může nositeli usnadnit interakci s prostředím. Prstencové zařízení se například již zmíněnou boční stranou přiloží k NFT štítku a na iPhonu se načte webová stránka. Samozřejmostí by pak měla být i přítomnost celé řady zdravotních senzorů. Jako obvykle je ale třeba zmínit, že se jedná pouze o patent (v tomto případě dokonce velice široký), který Apple nemusí nikdy uvést v život. Grafickou podobu patentu můžete vidět pod odstavcem.