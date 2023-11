Že MacBooky Air M2 nepotřebují ventilátor? Zde je důkaz, že tomu tak rozhodně není

Zatímco v době procesorů Intel byl aktivní ventilátor v MacBoocích Air naprostým standardem, s přechodem na čipy Apple Silicon se s tímto chladícím řešením Apple u Airů rozloučil. Uchladit základní čipy Apple Silicon totiž dle jeho slov stačí pasivní cestou, díky čemuž mohou být MacBooky Air lehčí, méně poruchové díky absenci dřívějšího pohyblivému komponentu a ve výsledku i méně hlučné. S příchodem čipů M2 se nicméně začaly ozývat hlasy, že zde již pasivní chlazení MacBooků Air smysl příliš nedává, jelikož jsou tyto čipy kvůli vyšší míře zahřívání daleko dříve „přiškrcovány“, než tomu bylo u M2. Apple se sice k celé zápletce doposud nevyjádřil, nicméně nynější test startupu Frore Systems jasně dokazuje, že je kritika absence aktivního chlazení na místě.

Frore Systems je startup zaměřující se na vývoj inovativních hladícího řešení pro počítače. Jeho nejznámnějším počinem je AirJet Mini, tedy malé, tiché tepelné řešení s piezoelektronickým chladícím čipem, které má být podle jeho tvůrců podstatně lepší než klasické aktivní chladiče. To proto, že využívá drobné membrány vibrující na ultrazvukových frekvencích, které pomáhají velmi zjednodušeně řečeno odvádět lépe teplý vzduch a následně jej ochlazovat, díky čemuž se tak zařízení zahřívá jen minimálně. A právě toto řešení se nyní z důvodu pokusu rozhodli technici Frore Systems implementovat do MacBooku Air M2. Výsledek je přitom svým způsobem očekávatelný. De facto aktivní chlazení z dílny Frore Systems dokáže udržet útroby MacBooku Air daleko déle v přijatelné teplotě, díky čemuž může stroj podávat dlouhodobě vysoký výkon. Na grafu níže ostatně můžete vidět, jak se Mac choval s pasivním chlazením, které má standardně, a jak funguje s aktivním chlazením přidělaným Frore Systems. Jedním dechem je ale třeba dodat, že aby bylo možné přídavné chlazení do Macu namontovat, bylo třeba upravit jeho šasi, takže nepočítejte s tím, že byste si v budoucnu zakoupili doplněk, který váš Mac v tomto směru zlepší. Přesto je ale zajímavé vidět, co si Apple nechal proklouznout mezi prsty.