Nové aktivní tlumiče Porsche Panamera můžete ovládat pomocí iPhone!

Porsche před pár dny představilo zcela novou Panameru 2024, která nabízí takzvaný Active Ride Suspension System. Jedná se o zcela revoluční systém hydraulického motoru, který je připojený ke každému tlumiči vozu a dokáže tak během tisícin vteřiny měnit náklon karoserie a to ve všech směrech. Systém eliminuje jakákoli omezení, které doposud konvenční podvozky měly a nabízí absolutní eliminaci vlivů vozovky a náklonu samotného podvozku vozu od zbytku karoserie.

Pro prezentaci tohoto nového systému inženýři z Porsche vytvořili aplikaci na iPhone, která využívá akcelometr a gyroskop telefonu a to, jak nakláníte telefon v reálném čase přenáší na náklon samotné karoserie vozu. Jak sami inženýři říkali během prezentace, neotáčejte telefon displejem dolů, to jsme netestovali. Ve výsledku bude systém fungovat přesne naopak, než jak jej Porsche prezentuje, protože jeho cílem je zachovat koroserii vozu v naprosté rovině, ať se pod jeho podvozkem děje cokoli, ovšem na prezentaci je samozřejmě zajímavější hýbat samotnou karosérií než podvozkem. Na to, jak tento systém ovládaný iPhonem vypadá, se můžete podívat v následujícím videu.