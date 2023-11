iOS 17.1.2 vyjde nejspíš již tento týden

iOS 17 pro veřejnost je sice venku již dobré dva měsíce, za které se dočkal hned několika aktualizací, nicméně stále v něm lze nalézt řadu chyb, které jeho využívání znepříjemňují. Jak se však nyní zdá, Apple o nich velmi dobře ví a minimálně část z nich se chystá v dohledné době napravit. Analytické nástroje pro sledování návštěvnosti amerických webů totiž hlásí přístupy z iPhonů, na kterých je nainstalovaný dosud nevydaný a zatím ani veřejně netestovaný iOS 17.1.2. A jelikož jednak přístupy sílí a zároveň i loni vydal v týdnů po americkém díkůvzdání opravný iOS 16.1.2, zdá se vydání iOS 17.1.2 už v tomto týdnu velmi pravděpodobné.

Vzhledem k tomu, že tento systém běží zatím jen na interních zařízeních zaměstnanců Applu, můžeme v tuto chvíli jen hádat, co přesně za opravy přinese. Jablíčkáři si nicméně i po updatu na iOS 17.1.1 stěžují na problémy s WiFi, zvláštně fungující push notifikace či problémy s HomeKitem. Nedávno se pak objevily zprávy i o tom, že v automobilech koncertu GM nefunguje v kombinaci s iPhony 15 (Pro) bezdrátové nabíjení skrze integrované nabíječky, přičemž podobný problém sužuje i novější vozy BMW. Je tedy jasné, že potenciálních oprav nasaditelných do iOS 17.1.2 má Apple požehnaně a my tak můžeme jen doufat, že jich do této verze systému nasadí co nejvíce a že jej zároveň i co možná nejdříve vydá.