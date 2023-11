Google se v příštím roce pustí do boje s Adblockem

Poté, co se Google pustil do boje s uživateli, kteří používají Adblock na jeho platformě YouTube, chystá se zatočit i s těmi, kteří používají Adblock v nejpoužívanějším internetovém prohlížeči na světě Google Chrome. V příštím roce plánuje Google Chrome nasadit takzvaný systém rozšiření pro Chrome s názvem Manifest V3. Tato změna z Manifestu V2 na Manifest V3 přitom bude mít výrazný dopad na všechna rozšíření, která pro Google Chrome existují a to včetně těch pro blokování reklamy.

Nový Manifest V3 totiž přináší řadu omezení v oblasti blokování reklamy a jak se zdá, tak výrazně sníží, až zcela zruší efektivitu adblocků. Zatímco Manifest V2, který Chrome aktuálně využívá, dává téměř neomezené možnosti vývojářů takzvaných adblockerů, tedy rozšířením pro blokování reklamy, v Manifest V3 je řada omezení, která musí vývojáři dodržovat. Ti se již vyjadřují tak, že tato omezení budou mít výrazný vliv na funkčnost jejich rozšíření.