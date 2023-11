Alza bude doručovat i na Štědrý den, nevhodné dárky zdarma vymění

Alza se i letos před Vánoci zaměří na maximální dostupnost zboží a jeho rychlé dodání. Doručovat tak bude i na Štědrý den. A nejčastěji elektroniku. Tu totiž, dle dotazníkového průzkumu Alzy, plánuje koupit jako vánoční dárek nejvíce respondentů. Proto i letos Alza navýšila zásoby jak elektroniky, tak dalšího zboží. Jednička české e-commerce navíc svým zákazníkům nabízí bezplatnou výměnu nevhodných dárků, a to i přes AlzaBoxy.

„Pro zajištění klidného a bezproblémového vánočního období mohou zákazníci v tuto chvíli s jistotou objednávat s garancí doručení do Vánoc až do 22. prosince, a to včetně. Termín dodání bude případně prodloužen v závislosti na vývoji situace. Tento termín platí pro možnosti doručení do AlzaBoxů a naší pobočkové sítě. Díky naší vlastní infrastruktuře doručování nemusíme spoléhat na třetí strany, což nám umožňuje efektivně plánovat a zajistit spolehlivé dodání i v této výjimečné době,” vysvětluje PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.

Před Vánoci na svém webu Alza.cz tradičně spustí doručení do Vánoc. To znamená, že zákazník na webu uvidí rychlost doručení daného zboží. Doprava, u které Alza zaručí dodání do Štědrého dne, bude v košíku, při zvolení dopravy a platby, označená symbolem vánočního stromku.

Kromě kontroly doručení si zákazníci budou moct na webu e-shopu ověřit také skladovou zásobu jednotlivých poboček. Bude stačit zvolit nejbližší prodejnu a ve výpisu se zobrazí seznam zboží k okamžitému odběru. Tím chce Alza zákazníkům co nejvíce ulehčit výběr, a to i v případě, že do Vánoc bude zbývat jen pár dní. „Největší opozdilci si pro vánoční dárky budou moct přijít i 24. 12. dopoledne, naše pobočková síť totiž bude otevřena do 12 hodin,” říká Čeřovská a dodává: „Jistotou na opravdu poslední chvíli, jsou elektronické dárkové poukazy, které si zákazník může koupit kdykoliv, třeba i odpoledne na Štědrý den z pohodlí domova.”

V kurzu bude elektronika, ale i hračky

Nejvíce zákazníků plánuje letos jako vánoční dárek zvolit elektroniku, celkem 32 % z nich. Oblíbené jsou ale i hračky, kosmetika, oblečení, domácí spotřebiče a knihy. Vyplývá to z říjnového průzkumu společnosti Alza. „Zákazníci dlouhodobě oceňují naši širokou nabídku a dostupnost zboží ve srovnání s ostatními e-shopy a také fakt, že jsme lídrem v prodeji elektroniky. Proto jsme i letos navýšili zásoby, abychom uspokojili poptávku zákazníků. Samotná predikce poptávky ale není jednoduchá, proto zákazníkům doporučujeme, aby nákupy přeci jen nenechávali na poslední chvíli,“ upozorňuje Čeřovská.

Z průzkumu dále vyplynulo, že za vánoční dárky plánuje nejvíce zákazníků, 24 % z nich, utratit v rozmezí od 5 000 do 10 000 Kč. 10 % z dotazovaných pak dokonce víc než 20 000 Kč. Zajímavým výsledkem dotazníku je také fakt, že 23 % respondentů nechává nákupy vánočních dárků na poslední chvíli, respektive na poslední týden před Vánoci. A na samotných nákupech dotazované nejvíce stresuje moc lidí v obchodě. „To s Alzou odpadá. Zboží si zákazníci mohou nechat poslat například do AlzaBoxů. Těch je v Česku více než 1 500 a stále přibývají. Zásilky doručujeme i domů nebo na pobočky. Tam mají zákaznici možnost zahájit výdej zboží přes mobilní aplikaci krátce před tím, než na pobočku dorazí a vyhnout se tak čekání ve frontě. Navíc lidé můžou díky členskému programu AlzaPlus+ ušetřit i peníze za dopravu. Za pouhých 25 Kč měsíčně při roční platbě mají možnost nakupovat s doručením zdarma na cokoliv klidně každý den,” říká Čeřovská.

Ve srovnání s těmi, kteří nakupují například v obchodních centrech si užijí klidné a pohodové Vánoce. Při započítání dopravy do obchodu a časových nákladů na nákup, vyjde jedna taková cesta do obchodu klidně na 600 i více korun, vyplývá to z výpočtu Alzy na základě dat Českého statistického úřadu.

Netrefíš? Vyměníš

Trefit se do vkusu blízkých bývá občas oříšek, s tím si ale zákazníci Alzy nemusí příliš lámat hlavu. Pokud se jim podaří někoho obdarovat nevhodným dárkem, lze zboží do 31. 1. 2024 snadno vyměnit za voucher, se kterým pak na Alza.cz pořídí něco jiného. Tato nabídka platí na produkty, které jsou označené službou Výměna nevhodného dárku. Služba se zákazníkům do košíku vloží automaticky a zboží lze vrátit na jakékoliv pobočce Alzy nebo přes AlzaBoxy.