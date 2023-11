Spotřeba mobilních dat v Evropě prudce stoupá. Kolik průměrně spotřebuje každý z nás?

Bez internetu v mobilu si v dnešní době dokáže život představit čím dál tím méně lidí. Kromě zábavy totiž přináší mobilní datové připojení taktéž možnost komunikovat s okolím, zjišťovat důležité informace jako například odjezdy dopravních spojů a tak podobně. Usnadnění života je zde tedy vskutku neoddiskutovatelné. Tušíte však, kolik například průměrný Evropan spotřebuje měsíčně mobilních dat?

Přesně tuto otázku si položila telekomunikační průmyslová skupina GSMA sdružující více než 1000 mobilních operátorů a firem. Z průzkumu, který si nechala udělat (a který rozděloval Evropu jen na východní a západní) vyplynulo, že zatímco Západoevropané spotřebují průměrně měsíčně kolem 20 GB mobilních dat, Východoevropané mají průměrnou spotřebu okolo 14 GB měsíčně. Budeme-li se tedy bavit o průměrné spotřebě Evropana jako takového, dostáváme se na 17 GB mobilních dat měsíčně, což rozhodně není málo. Na druhou stranu, v dnešním světě streamovacích služeb, sociálních sítí či možnosti přes internet hrát hry zřejmě podobná spotřeba nikoho příliš nepřekvapí – tím spíš, když se má do budoucna ještě strmě zvýšit. Podle dat z průzkumu se totiž počítá s tím, že již v roce 2028 by měl být evropský mobilní datový provoz až trojnásobný oproti roku 2022. V západní Evropě se má konkrétně průměrná měsíční spotřeba dostat zhruba na 56 GB, ve východní Evropě to pak má být zhruba 37 GB měsíčně. Samozřejmě můžeme jen hádat, zda jsou podobné předpovědi na místě či nikoliv, nicméně už nyní je jisté, že evropští operátoři se na strmý nárůst využívání mobilního datového připojení intenzivně připravují, aby nebyli v následujících letech ničím zaskočeni.