Recenze Hoco N22 Jetta PD25W: Super set nabíječky s Lightningem za pár korun

V dnešní recenzi se podíváme na výkonnou rychlonabíječku Hoco N22 Jetta PD25W, která zaujme nejen svými technickými parametry, ale taktéž líbivým minimalistickým designem či cenou. Právě tento kousek nám totiž nedávno dorazil do redakce na testy a jelikož jsem si jej na ně „přivlastnil“ právě já, dovolte mi, abych vám pověděl, jaký na mě nabíječka udělala dojem. Pojďme tedy na to.

Technické specifikace

Ještě, než se pustím do hodnocení produktu jako takového, je třeba vás seznámit s jeho technickými specifikacemi, které jsou velmi slušné. Rychlá nabíječka Hoco N22 pro iPhone a iPad je vybavena funkcí Power Delivery pro bleskurychlé dobíjení Apple produktů a podporuje také rychlé nabíjení Quick Charge 3.0. Součástí nabíjecího setu je odolný adaptér pro iPhone a další telefony nebo tablety, vyrobený z ABS plastu a materiálů zpomalujících hoření, což snižuje riziko šíření ohně v případě požáru. Díky malým rozměrům a dvoukolíkovému provedení lze nabíječku snadno umístit i do těsných zásuvek, a vy se tak nemusíte bát, že nebudete schopni nabíječku zapojit kvůli vedlejším přeplněným zástrčkám. Samozřejmostí je pak i kabel, v tomto případě USB-C/Lightning.

Nabíječka Hoco N22 Jetta PD25W pro iPhone či jinou elektroniku disponuje jedním USB-C výstupem podporujícím rychlé nabíjení a využívá technologii Power Delivery s výkonem až 25 W. Novější modely iPhonů, konkrétně pak iPhone 8 a novější, podporují oficiálně nabíjecí výkon až 20 W, což umožňuje nabití telefonu o 50 % během pouhých 30 minut. iPhony vydané v posledních dvou letech pak dokáží přijímat ještě vyšší výkon, díky čemu tak nabíječku „vytěží“ naplno. Super je, že nabíječka je kompatibilní i s dalšími značkami telefonů díky využití USB-C portu a podpoře nabíjecích protokolů jako jsou PPS, QC3.0 / QC2.0 nebo AFC u Samsungu. Co se týče ceny této nabíječky, ta je standardně na stavena na 499 Kč. Na iPouzdro.cz ji však nyní seženete v akci za 349 Kč.

Testování

Přestože jsem se stal za poslední roky příznivcem primárně bezdrátového nabíjení, pravdou je, že když člověk potřebuje iPhone či iPad nabít rychle, kabelu se stejně nevyhne. Kabelová nabíječka má tedy v mé výbavě stále nezaměnitelné místo, na které jsem dosadil v posledních týdnech právě Hoco N22 Jetta. A musím říci, že na mě tento kousek udělal opravdu dobrý dojem. Nabíjení skrze něj je totiž opravdu rychlé a v případě iPhonu 14 Pro bych se jej nebál srovnat se 30W USB-C adaptérem přímo od Applu. Při nabíjení přitom nabíječka absolutně nepíská, což je u levných adaptérů leckdy hlavní svízel, přičemž nějak závratné není ani zahřívání. Jasně, adaptér se při nabíjení elektroniky zahřeje, ale nejedná se o žádný extrém, který by měl člověka jakkoli zneklidnět. Ostatně, důkazem budiž to, že jsem kromě nárazového nabíjení iPhonu používal v posledních týdnech nabíječku i jako stálý zdroj energie pro můj iPad, který mám umístěný na pracovním stole vedle monitoru k Macu coby rychlé „odkladiště“ poznámek a zároveň operativní rozšíření plochy. Ani při tomto stylu používání jsem se nesetkal s nadměrným přehříváním či jiným problémem. Zkrátka a dobře, za cenu 349 Kč, za kterou je nyní tento nabíjecí set k dostání, není dle mého názoru příliš co řešit, protože za ní dostanete kvalitní produkt plnící přesně to, co od něj očekáváte.

Resumé

Upřímně řečeno, kdybych teď potřeboval koupit dobrý nabíjecí adaptér s Lightning kabelem, měl bych jasno. Produkty od Hoco se za poslední roky kvalitativně zlepšily a právě nabíjecí set Jetta N22 je toho krásným důkazem. Za super peníze totiž dostanete od tohoto výrobce perfektní produkt, který vás rozhodně nezklame.

