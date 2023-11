Black Friday na GearBerry pokračuje! 3D tiskárnu s podporou AI nyní seženete za fantastickou cenu

Komerční sdělení: Období obřích Black Friday výprodejů je tu a ujít si ho nenechal ani oblíbený obchod GearBerry. Níže proto přinášíme jednak tipy na produkt, které lze díky Black Friday sehnat se slevou, ale taktéž informace o Black Friday jako takovém. Ten je totiž u GearBerry opravdu velkolepý a byla by škoda jej nevyužít!

KOKONI EC2

Společnost KOKONI, rostoucí hvězda na poli 3D tisku, s potěšením oznamuje uvedení modelu KOKONI EC2, základní chytré 3D tiskárny určené pro náročné potřeby kutilů a domácností s dětmi. Jako nástupce vysoce uznávaného modelu EC1 kombinuje KOKONI EC2 přístupnost a cenovou dostupnost s pokročilými funkcemi, čímž demokratizuje umění 3D tisku.

Objevte vesmír kreativních možností s tiskárnou KOKONI EC2. Díky rozsáhlé knihovně více než 2000 3D modelů a integrovaným možnostem návrhu generovaného umělou inteligencí nebylo nikdy pohodlnější proměnit svou vizi ve skutečnost. Vyzkoušejte dokonalé spojení formy a funkce s oceňovaným modelem KOKONI EC2. Jeho kompaktní a ohromující design nejenže zvětší váš prostor, ale také si vysloužil prestižní ocenění IF Design Award. EC2 poskytuje přístup k neustále se rozšiřující galerii 3D modelů, která se může pochlubit více než 2000 různorodými návrhy s týdenními aktualizacemi, které udržují kreativitu v chodu.

To, co EC2 skutečně odlišuje, jsou jeho možnosti návrhu generovaného umělou inteligencí, které uživatelům umožňují uvést své jedinečné koncepty v život bez nutnosti znalosti specializovaného softwaru. Vestavěná kamera s rozlišením 720p umožňuje vytvářet časosběrná videa a uživatelům umožňuje sledovat proces tisku na dálku. Nemluvě o tom, že vylepšená tisková hlava modelu EC2 usnadňuje vyšší rychlost tisku a promění jednoduché 3D modely ve skutečnost za méně než 20 minut. Díky svému kompaktnímu a všestrannému designu je tiskárna KOKONI EC2 připravena nově definovat prostředí 3D tisku a zajistit dokonalou integraci do jakéhokoli domácího prostředí.

Tiskárna KOKONI EC2 je bezproblémově připojena prostřednictvím aplikace KOKONI 3D APP, robustní doprovodné aplikace, která spolupracuje s tiskárnou KOKONI EC2 a organizuje bezproblémový 3D tisk bez použití počítače. Aplikace nabízí řadu funkcí, včetně modelů generovaných umělou inteligencí a zjednodušených tiskových scénářů, doplněných o galerii modelů v aplikaci pro okamžitý tisk, což zjednodušuje a obohacuje uživatelský zážitek.

Společnost KOKONI 3D je pevně odhodlána učinit z 3D tisku přístupnou, příjemnou a bezproblémovou záležitost pro všechny. Tiskárna KOKONI EC2 je ztělesněním této myšlenky, neboť přináší jedinečnou kombinaci cenové dostupnosti, uživatelské přívětivosti a nejmodernějších funkcí.

Běžná cena této tiskárny je €246,99, avšak díky nynějšímu Black Friday na GearBerry jí můžete mít o 10 dolarů levněji po zadání příslušného slevového kódu, který naleznete níže.

Tiskárnu můžete zakoupit zde

Black Friday na GearBerry je tu!

Akce Gearberry Early Black Friday je tu s řadou zajímavých nabídek. Zúčastněte se losování kola štěstí a získejte zaručené dárky zdarma a úsporu až 1099 USD. Užijte si bleskový výprodej s 50% slevou, super výprodej Early Black Friday se slevou až 50 % a další slevu 50 USD s kupónem. Využijte nabídku Buy More, Save More (Koupit více, ušetřit více) a získejte slevu až 20 % na příslušenství. Navíc při koupi elektrokola Fafrees obdržíte zdarma zámek na řetěz a brašnu na elektrokolo. Nenechte si ujít neuvěřitelné nabídky a úspory během této akce!

GearBerry navíc posouvá slevy na zcela novou úroveň. Čím více nakupujete, tím více ušetříte! Užijte si super úspory až 70 % z většiny produktů. Navíc můžete ušetřit další peníze pomocí kupónů! S níže uvedeným slevovým kódem si na Gearberry vyberte to nejlepší vybavení. Získejte slevu 10 dolarů na objednávky nad 100 dolarů, 30 dolarů na objednávky nad 300 dolarů a neuvěřitelných 50 dolarů na objednávky nad 500 dolarů. Naskládejte tyto slevy na sebe a sledujte, jak vaše úspory rostou!

10 dolarů sleva nad 100 dolarů KÓD: GBDBL1

30 dolarů sleva na více než 300 dolarů KÓD: GBDBL2

50 dolarů z ceny nad 500 dolarů KÓD: GBDBL3

Vybrané položky jsou nyní k dispozici s rovnou 50% slevou! Získejte své oblíbené produkty za poloviční cenu a užijte si fantastické úspory. To je ideální příležitost! Mezi kategorie výrobků za poloviční ceny patří gravírky, 3D tiskárny, elektrické nářadí… a další, včetně našich horkých položek.

Více informací o Black Friday na GearBerry naleznete zde