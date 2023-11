První přenosný počítač měl Apple již v roce 1984! Podívejte se na vtipnou reklamu

Zatímco v dnešní době je pro nás naprosto běžné s sebou nosit počítač prakticky kamkoliv, jelikož to dnešní notebooky díky svým rozměrům, baterii a spoustě dalších aspektů bez problému umožňují, v minulosti to tak rozhodně nebylo. Na druhou stranu se však ale ani nedá říci vyloženě to, že byly přenosné počítače vyloženě pasé. Například přenosný Mac tu s námi byl už v roce 1984. Že nevěříte? Reklama níže vás o tom přesvědčí.

Jasně, řešení z roku 1984 se s nynějškem absolutně nedá srovnávat, jelikož se tehdy jednalo skutečně jen o přenášení z místa na místo, zatímco nyní lze Mac používat de facto kdekoliv bez nutnosti elektrické sítě a tak podobně. Je nicméně fajn vědět, že už před dobrými 41 roky si Apple uvědomoval, že svázanost počítače s jediným místem je dost limitující a tak se snažil třeba právě miniaturizací počítačů umožnit uživatelům jejich snadné stěhování z místa na místo.