Komu nejčastěji Apple přetahuje zaměstnance a ke komu od něj naopak ti jeho odchází?

V technologickém světě tu a tam vidíváme, že i vysoko postavený manažer z nějakých důvodů přejde ke konkurenci. Stejně jako občas přetáhne od konkurence zvučné jméno Apple, i jablečná společnost kvůli konkurenci své zaměstnance ztrácí. Položili jste si ale někdy otázku, kvůli jaké nabídce jsou ochotní zaměstnanci Apple opustit? A nebo z jakých společností naopak do Applu nejvíce přicházejí? Na to se podívali analytici ze Switch on Business při průzkumu sociální sítě LinkedIn.

Průzkum ale pochopitelně nebyl zaměřen pouze na Apple. Tým analytiků zjišťoval, kolik zaměstnanců pracuje ve společnostech Google (Alphabet), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, IBM, Tesla, Oracle, Netflix, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel a Uber, které jsou v technologickém světě velmi atraktivní. Následně bylo zjišťováno, kteří zaměstnanci v minulosti pracovali v některé z výše uvedených společností. Následná data jim umožnila poskytnout přehled „nejběžnějších zaměstnaneckých cest“ mezi technologickými giganty. V případě Applu se zjistilo, že k jablečnému gigantovi nečastěji zamíří zaměstnanci z:

Intelu

Microsoftu

Amazonu

Googlu

IBM

Oracle

Tesla

Nvidia

Adobe

Meta

Jak si můžete všimnout, v čele seznamu je Intel. Tato skutečnost samozřejmě odráží velký počet zaměstnanců, kteří do Applu dorazili v roce 2019, kdy Apple odkoupil za miliardu dolarů modem od Intelu. Zajímavý je samozřejmě také seznam společností, do kterých zaměstnanci míří z Applu: