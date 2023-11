Apple spustil Black Friday! Zde je přehled bonusů, které rozdává

Na dnešní den si Apple naplánoval start své čtyřdenní nákupní akce, kterou reaguje na celosvětový Black Friday a následné Cyber Monday. Ačkoliv se z jeho strany přímých slev na produkty ani letos nedočkáme, při jejich koupi přes Apple Online Store můžete získat dárkové poukazy na další nákup a to až do výše 4800 Kč. Pojďme si tedy udělat přehled v tom, co je třeba koupit, abyste měli na dárkovou kartu nárok.

iPhone

Stejně jako v předešlých letech, i letos přibaluje Apple dárkové karty jen ke starším iPhonům – konkrétně pak modelům iPhonu 14, 13, SE. Jelikož je jejich cena rozdílná, máte nárok na kartu v hodnotě až 1800 Kč v závislosti na modelu

AirPods

Hezké bonusy letos rozdává Apple i u všech modelů AirPods. Ke 2. a 3. generaci vám přibalí dárkovou kartu v hodnotě 600 Kč, u AirPods Pro je to pak 1200 Kč a v případě AirPods Max dokonce 1800 Kč. Samozřejmostí je pak možnost nechat na sluchátka něco vygravírovat.

Apple Watch

U Apple Watch si na bonus přijdete jak u Series 9, tak i u SE. Dárková karta k nim má konkrétně hodnotu 1200 Kč.

iPad

Co se týče iPadů, k těm dostanete dárkovou kartu ve všech případech – konkrétně při koupi iPad Pro, iPad Air, iPad (10. generace) nebo iPad mini dostanete až 2 400 Kč.

Mac

Naopak u Maců byl Apple poměrně skoupý, jelikož do své vánoční akce zařadil jen MacBooky Air a Macy mini. Maximální hodnota dárkové karty, kterou můžete spolu s nákupem získat, je 4800 Kč dle konfigurace.

Apple TV

Nezapomnělo se ani na Apple TV – k té přibaluje Apple konkrétně kartu v hodnotě solidních 600 Kč.

Beats

Do Black Friday akce byla letos zařazena i sluchátka Beats, stejně jako tomu bylo i v předešlých letech. Pokud koupíte Beats Studio Pro, Beats Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Buds nebo Beats Flex a získáte k nim dárkovou kartu Apple Storu v hodnotě až 1 200 Kč.

Doplňky

Solidně se “napakovat” dárkovými kartami jde i v případě nákupu příslušenství. Ke koupi Magic Keyboard, Magic Keyboard Folio, Apple Pencil (2. generace) nebo Smart Keyboard Folio dostanete dárkovou kartu Apple Storu v hodnotě až 1 200 Kč.

Jak již bylo zmíněno výše, dárkové karty nelze vnímat jako slevy uplatnitelné na dané produkty, ale jako vouchery na další nákup v Apple Store. I tak se ale jedná o velmi příjemný bonus, jelikož u mnoha produktů pomyslně sráží jejich cenu na velmi zajímavou úroveň.