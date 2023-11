Velké slevy u iStores.sk začínají již zítra! Nenechte s je ujít

Komerční sdělení: Na zítřejší den připadá po celém světě Black Friday nebo chcete-li černý pátek, který se již řadu let nese ve znamení leckdy až neuvěřitelných výprodejů, v rámci kterých si lze (nejen) vánoční dárky zajistit za super cenu. Velmi zajímavé slevy si připravil i přední slovenský Apple Premium Reseller iStores a to konkrétně od pátku 24. listopadu do neděle 26. listopadu, přičemž je skutečně o co stát.

A na co že se můžete těšit? Co byste řekli například iPhonům od 459 €, Apple Watch od 259 € či MacBook Air od 899 €? Do slevy se ale dostaly třeba i produkty z dílny předních audio výrobců JBL či Bang Olufsen, které nyní seženete až o 190 € levněji. Slev je však samozřejmě mnohem více a je tedy opravdu o co stát. Ale pozor, akce platí skutečně jen od pátku 24. listopadu do neděle 26. listopadu. Zároveň platí, že se jedná o největší slevovou akci u iStores.sk do konce letošního roku, což jinými slovy znamená, že pokud jste si na nějaký ten kousek z jeho nabídky brousili zuby a nyní bude ve slevě, není skutečně nad čím přemýšlet, protože jej v dohledné době levněji neseženete. A pokud si nejste jistí tím, zda je pro vás daný produkt ten pravý, navštivte některou ze 13 poboček iStores rozmístěných po celém Slovensku.

Kompletní slevovou nabídku iStores.sk naleznete zde