ChatGPT se na iPhonech dočkal zásadního vylepšení

Již před nějakým časem se majitelé jablečných smartphonů dočkali oficiální ChatGPT aplikace. Zatímco až dosud byly vybrané funkce této aplikace podmíněné prémiový účtem, OpenAI nyní uvolnila hlasový chat bezplatně pro všechny uživatele.

Společnost OpenAI tento týden oznámila, že funkce hlasových chatů v její oficiální aplikaci ChatGPT pro iPhone a iPad je nyní dostupná pro každého, a to bez nutnosti předplatného. Společnost OpenAI představila hlasové chaty ve své aplikaci ChatGPT již v průběhu letošního září. Funkce dává uživatelům možnost mluvit s chatovacím botem konverzačně namísto psaní, až dosud ale byla dostupná pouze pro předplatitele Plus a Enterprise. Oznámil to na svém Twitteru spoluzakladatel OpenAI Greg Brockman.

ChatGPT Voice rolled out for all free users. Give it a try — totally changes the ChatGPT experience: https://t.co/DgzqLlDNYF

— Greg Brockman (@gdb) November 21, 2023