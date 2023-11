Apple vyvíjí MacBook s podporou 5G připojení!

Bez internetu si spoustu z nás již nedokáže život prakticky vůbec představit. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomuje i samotný Apple, který proto podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu chystá další produkt, který připojení k němu umožní takřka kdekoliv a kdykoliv. Řeč je konkrétně o MacBoocích, které by měly být kompatibilní s 5G sítí.

Fotogalerie MacBook Pro M3 LsA 21 MacBook Pro M3 LsA 20 MacBook Pro M3 LsA 19 MacBook Pro M3 LsA 18 MacBook Pro M3 LsA 24 MacBook Pro M3 LsA 23 MacBook Pro M3 LsA 22 MacBook Pro M3 LsA 17 Vstoupit do galerie

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že o MacBoocích s mobilní datovou konektivitou uvažuje Apple již dlouho, přičemž vydání byl blízko již v roce 2008, kdy mohl uvést na trh MacBook Air s podporou 3G. Tento plán však nakonec zatrhl samotný Steve Jobs a na jeho realizaci proto svět čeká až doposud. Čekat by však měl už snad „jen“ čtyři roky. Podle zdrojů má totiž Apple v plánu budoucí Macy v roce 2028 osadit vlastními 5G modemy, díky kterým se tak dokáží připojit k internetu bez závislosti na smartphonu či tabletu, díky čemuž by se tak mohly stát pro některé uživatele smysluplnější. Vše však bude záviset právě na vývoji vlastního 5G modemu, se kterým má Apple podle dostupných informací velké problémy, které již vedly k nejednomu odkladu. Mít plán naučit MacBooky komunikovat přes mobilní datovou síť je sice hezké, avšak pokud se Applu nepodaří modemy vyvinou dostatečně rychle a hlavně v dostatečné kvalitě, vše vezme za své.