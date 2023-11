Apple se chystá zvětšit iPad mini!

Nejen iPhony mají v budoucnu růst. Podle nových informací poměrně dobře informovaného asijského portálu ETNews má totiž kalifornský gigant v plánu zvětšit i hned několik iPadů, přičemž minimálně u jednoho se dá do jisté míry hovořit o poměrně kontroverzním rozhodnutí.

Zatímco u iPadů Air dává plán Applu na vytvoření druhé velikostní varianty s úhopříčkou 12,9“ smysl, druhý plán kalifornského giganta už tak smysluplný nyní. Konkrétně je řeč o plánu zvětšit iPad mini z 8,3“ na 8,7“, což je vzhledem k tomu, že právě malá velikost je jednou z předností tohoto modelu, poměrně zvláštní. Není to však jen velikost, kterou chce Apple u budoucího iPadu mini změnit. V plánu je totiž například i výměna LCD displeje za OLED, díky kterému se tak zobrazovací schopnosti tohoto zařízení strmě zlepší. Je nicméně otázkou, jak dlouho budeme na tyto upgrady čekat. ETNews totiž uvádí, že s nimi Apple počítá do roku 2027, což sice není na jednu stranu až tak dlouhá doba, avšak je třeba jedním dechem dodat, že už nyní je jasné, že OLED displej dostanou iPady mini až po iPadech Pro. A jelikož ty jej obdrží nejdříve příští rok, tedy v roce 2024, je třeba brát v potaz to, že do iPadů mini tedy dorazí nejdříve v roce 2025, spíš pak ještě později. Přesně z tohoto důvodu se proto dá říci, že předpověď výše zmíněného portálu se týká spíše iPadu mini, který dorazí až ob jednu jeho další generaci.