Prediktivní text na iPhonu nefunguje: Co dělat?

Zatímco někteří uživatelé predikci na iPhonu důsledně vypínají, pro jiné je tato funkce užitečným pomocníkem. Pokud patříte mezi ty, kteří predikci na iPhonu využívají na denní bázi při komunikaci s ostatními nebo při práci, určitě vám záleží na tom, aby také spolehlivě fungovala. Někdy se ale může stát, že prediktivní text na iPhonu nefunguje tak, jak má. Jak v takových chvílích postupovat?

Textové zprávy jsou skvělým způsobem, jak zůstat v kontaktu s přáteli a rodinou a jak se domluvit na důležitých událostech. Prediktivní text je jedním ze způsobů, jak zefektivnit nejen psaní zpráv, ale také e-mailů, poznámek či připomínek. Mnoho uživatelů proto potěšilo, když Apple oznámil, že se predikce v iOS 17 dočká ještě většího vylepšení.

Namísto toho se ale někteří musí naopak potýkat s tím, že predikce na jejich iPhonu s iOS 17 nefunguje. Váš prediktivní text nemusí správně fungovat z několika důvodů. Například po aktualizaci na systém iOS 17 mnoho uživatelů zjistilo, že jim automatická oprava nefunguje tak dobře. Velkou měrou to můžeme přičíst tomu, že příslušná technologie je stále v počátcích. Používaná umělá inteligence by se měla časem stát chytřejší, což by snad mělo tyto počáteční problémy vyřešit. Někteří uživatelé iPhonů zjistili, že jim náhle zmizely prediktivní textové a správné funkce – nebo že kontrola pravopisu prostě přestala fungovat. Tyto problémy se z velké části přičítají softwarovým chybám.

Základní postupy

Pokud predikce na vašem iPhonu nefunguje, vyzkoušejte nejprve osvědčené klasiky, které na iPhonu často zabírají na celou řadu problémů.

Restart iPhonu

Tvrdý reset iPhonu

Ukončení a opětovné spuštění příslušné aplikace.

Vypnutí a zapnutí predikce

Mnoho problémů, se kterými se potýkáte, když prediktivní text na iPhonu nefunguje, lze vyřešit vypnutím a opětovným zapnutím prediktivního textu.

Na iPhonu spusťte Nastavení -> Obecné .

. Klepněte na Klávesnice .

. Zamiřte k sekci s jazyky, které nabízí podporu predikce.

Deaktivujte a opět aktivujte položku Predikce.

Reset dalších nastavení klávesnice

Kromě obnovení prediktivního textu se vám může hodit vypnutí následujících funkcí:

Auto velká písmena

Auto korektura

Chytrá interpunkce

Kontrola pravopisu

Klávesová zkratka “.”

Všechny tyto klávesové zkratky najdete v Nastavení > Obecné > Klávesnice.

Reset slovníku klávesnice

Dalším způsobem, jak napravit chybně fungující predikci, může být také reset slovníku klávesnice. Jak na to?

Na iPhonu spusťte Nastavení -> Obecné .

. Klepněte na Přenést nebo resetovat iPhone .

. Klepněte na Resetovat .

. Zvolte Obnovit slovník klávesnice.

Psaní na iPhonu je čím dál více snazší a efektivnější. Dokonce můžete používat prediktivní text, abyste se vyhnuli nepříjemným chybám, které mohou způsobit, že vám při odesílání nebude rozumět. Samozřejmě je dost nepříjemné, když nám prediktivní text v iPhonu nefunguje. Pokud jste nedávno aktualizovali svůj software na iOS 17 nebo některou z novějších verzí, možná budete muset chvíli počkat, než budou návrhy v pořádku. U ostatních typů problémů s prediktivním textem by mělo pomoci obnovení několika jednoduchých nastavení.