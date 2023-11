Apple oznámil Black Friday v Česku! Co nabídne?

Stejně jako v předešlých letech, ani letos nevynechá Apple v České republice Black Friday a Cyber Monday. A stejně jako v předešlých letech na to půjde jinak než jsme zvyklí u naprosté většiny ostatních prodejců. Na rozdíl od nich totiž nechystá obří slevy na své produkty, ale “jen” klasické rozdávání dárkových karet pro další nákupy v jeho Apple Storu – a to jak kamenném, tak online. Na co se můžeme těšit.

Od pátku 24. listopadu až do pondělí 27. listopadu (tedy od oficiálního Black Friday do oficiálního Cyber Monday) bude Apple rozdávat k určitým produktům dárkové karty na další nákup v různých hodnotách. Letos si pro své uživatele připravil konkrétně kartu v hodnotě 1800 Kč ke koupi iPhonu 14, 13, SE a AirPods (byť u AirPods píše „až 1800 Kč). K nákupu Apple Watch Series 9 či SE od něj dostanete kartu v hodnotě 1200 Kč. Co se týče iPadů, za jejich nákup dostanete kartu v hodnotě až 2400 Kč a u Maců se dostanete dokonce až na 4800 Kč. Zapomenuto nebylo ani na Beats, ke kterým můžete dostat kartu v hodnotě až 1200 Kč. Totéž pak platí i při koupi doplňků ve formě Apple Pencil 2, Smart Keyboard Folia, MagSafe Duo, čtyřbalení AirTagu či Magic Keyboard či Apple TV

Z informací, které máme od Applu zatím k dispozici, se jako nejvýhodnější nákupy jeví v tuto chvíli Apple Watch SE, jelikož jsou nejlevnějším produktem, ke kterému lze dostat dárkovou kartu s poměrně vysokou hodnotou (nepočítáme-li Apple Pencil a tak podobně, kde však bude Apple pravděpodobně šetřit. Otázkou jsou v tuto chvíli AirPody, u kterých může Apple rozdávat v případě základních modelů jen pár stovek na další nákup, což jim na atraktivitě ubere. Pokud na nich však šetřit nebude, i ty by se mohly stát jedním z předmětů nákupního šílenství.