Nejen BMW! Majitelé dalších aut hlásí problémy s bezdrátovým nabíjením iPhonů 15

Je tomu sice jen několik málo týdnů, co Apple skrze interní zprávu pro autorizované servisy potvrdil problémy s bezdrátovým nabíjením u některých vozů BMW, jejichž integrované bezdrátové nabíječky znefuknčňovaly NFC čipy v iPhonech 15 (Pro) potřebné například pro NFC, a už tu máme další problém podobného rázu. Na diskuzní síti Reddit si totiž začali stěžovat majitelů vozů koncernu GM, pod který spadá například i v Česku bez problému potkatelný Chevrolet stěžovat na to, že jim po aktualizaci na iOS 17.1 přestalo fungovat u integrovaných nabíječek nabíjení iPhonů 15 (Pro).

Problém ve vozech GM je naštěstí méně vážný než v případě BMW, jelikož se zde iPhony skutečně jen nenabíjí, zatímco u BMW způsobuje nabíjení deaktivaci NFC čipu. I tak se však jedná o nepříjemnost, která přiměla některé majitele těchto vozů obrátit se až na Apple, který by měl podle dostupných informací již celou záležitost řešit. Jedno je však jisté – řešení celé záležitosti je zatím na úplném začátku a oprava tedy stále není k dispozici. Nedorazila totiž jak v nedávno vydaném iOS 17.1.1, tak ani v iOS 17.2 beta 3, který vyšel včera. Majitelům vozů koncernu GM tak nezbývá než doufat, že Apple dokáže vše vyřešit co nevidět a své iPhony 15 (Pro) si na integrovaných nabíječkách ve vozech co nevidět znovu nabijí.