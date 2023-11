Google vytvořil díky umělé inteligenci zcela revoluční předpověď počasí!

Umělá inteligence přinese revoluci v předpovědi počasí, tvrdí Google. Nová technologie vytvořená společností Google Deepmind umožňuje vytvářet 10 denní předpověď počasí během pouhé jedné minuty a to s nebývalou přesností, uvedli zástupci Deepmind. Předpovědi vytvořené systémem GraphCast jsou nejen přesnější, ale také efektivnější, což znamená, že je lze vytvářet i s menšími zdroji dat. GraphCast umožňnuje také odhalit extrémní jevy počasí, protože je schopen předvídat pohyb cyklonů a poskytovat včasné varování před možnými povodněmi nebo extrémními teplotami. Google proto tvrdí, že by mohl pomáhat zachraňovat živty tím, že lidem dá včas vědět informace o blížícím se extrémním počasí jako jsou bleskové povodně, cyklony, hurikány a mnoho dalšího.

V současné době předpovědi psoléhají na systém zvaný Numerical Weather Prediction, který kombinuje fyzikální rovnice a počítačové algoritmy. Tyto systémy vyžadují pro své výpočty superpočítače s extrémními nároky na vpočetní zdroje a také energetické zdroje. Taktéž je nutné, aby je obsluhovali odborníci z řady metrelogů, protože rovnice musjei často zadávat ručně. Nový systém oproti tomu dokáže udělat předpověď počasí bez toho, aniž by k obsluze potřeboval uživatele s jakoukoli znalostí metrelogie.

Systém GraphCast totiž nepoužívá pro určení počasí fyzikální rovnice, ale učí se z údajů o počasí z minulosti a předpověď modeluje na základě toho, jak se počasí mění v průběhu času a na základě aktuálních dat, které jsou mu dodávány. Vytváření samotného modelu, který GraphCas používá bylo náročné, protože se AI musela naučit data o počasí na celé planetě za poslední desítky let. Nyní je však již systém schopen vytvářet předpovědi s vynikající přesností. Na běžném stolním počítači lze vytvořit předpověď počasí na 10 dní dopředu za jedinou minutu s přesností vyšší než mají součansě používané systémy, jenž vyžadují k vytvoření předpovědi dlouhé hodiny výkonu superpočítače. GraphCast poskytuje přesnější informace o předpovědi počasí než aktuálně použivané systémy v 90% případů.

Například v žáří letošního roku dokázal systém předpovědět přesnou dráhu hurikánu Lee devět dni před jeho příchodem, zatím co klasický systém to dokázal až šest dní před příchodem hurikánu. Ony tři dny pro přípravu obyvatel pak mohou být zcela zásadní. Společnost Google otevře systém GraphCast již brzy pro všechny uživatele, aby jej mohli používat pro předpovědi počasí a výzkum klimatické krize. Pokud vás toto téma zajímá, můžete se do GrapCastu připojit již nyní na Githubu přímo zde.