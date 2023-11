37 nejzajímavějších aplikací roku pro iPhone, iPad, Mac, Apple Watch a Apple TV podle Applu

Už více než deset let oceňuje tým redaktorů z App Storu prostřednictvím ocenění App Store Awards ty nejlepší aplikace a hry za daný rok a obrací tak pozornost na celou řadu vývojářů od jednotlivých tvůrců aplikací přes početné týmy ze všech koutů světa. Redaktoři App Storu poslali do letošního finále téměř 40 vývojářů aplikací a her z deseti různých kategorií za mimořádnou inovaci, vynalézavost a technické zpracování a design jejich aplikací a her. Vybrané aplikace a hry pomohly uživatelům rozproudit jejich kreativitu, přijmout výzvy a zažít s rodinou a přáteli chvilky plné zábavy. Vítězové App Store Awards budou vybráni ze skupiny letošních úžasných finalistů a budou oznámeni během nadcházejících týdnů.

Finalisté kategorie aplikace roku na iPhone

Finalisté kategorie aplikace roku na iPhone nabídli uživatelům další způsoby, jak objevovat a osvojovat si nové dovednosti:

AllTrails za pomoc s plánováním výletů a turistických tras.

za pomoc s plánováním výletů a turistických tras. Duolingo za zpřístupnění výuky jazyků široké veřejnosti.

za zpřístupnění výuky jazyků široké veřejnosti. Flighty za pomoc ve stresových situacích na letištích.

Finalisté kategorie hra roku

Finalisté kategorie hra roku na iPhone vyslali hráče a jejich iPhony na nová a graficky skvěle zpracovaná dobrodružství:

Afterplace za vývoj retro RPG hry s intuitivním ovládáním.

za vývoj retro RPG hry s intuitivním ovládáním. Honkai: Star Rail za vytvoření vesmírného fantasy dobrodružství s nesmírně kvalitními animacemi.

za vytvoření vesmírného fantasy dobrodružství s nesmírně kvalitními animacemi. Vampire Survivors za nahlédnutí do nového pojetí akčního žánru roguelike.

Finalisté kategorie aplikace roku na iPad

Finalisté kategorie aplikace roku na iPad pomohli uživatelům rozproudit jejich kreativitu hned několika způsoby:

Concepts za vytvoření inovativního kreslicího nástroje a palety dynamických barev.

za vytvoření inovativního kreslicího nástroje a palety dynamických barev. DaVinci Resolve za možnost stříhat videa na cestách o něco pohodlněji.

za možnost stříhat videa na cestách o něco pohodlněji. Prêt-à-Makeup za nástroj, se kterým mohou beauty nadšenci přivést svá líčení k životu.

Finalisté kategorie hra roku na iPad

Finalisté kategorie hra roku na iPad učarovali hráčům svou schopností vyprávět příběhy prostřednictvím obrazů, svým intuitivním ovládáním a místy úsměvnými překážkami:

Eggy Party za obohacení života hráčů o kapku výstřednosti a moře radosti.

za obohacení života hráčů o kapku výstřednosti a moře radosti. Lost in Play za okouzlující vizuální styl a herní mechaniky pro všechny věkové kategorie.

za okouzlující vizuální styl a herní mechaniky pro všechny věkové kategorie. Pocket City 2 za vytvoření budovatelské strategie, která hráčům umožňuje popustit uzdu fantazii.

Finalisté kategorie aplikace roku na Mac

Finalisté kategorie aplikace roku na Mac probudili kreativitu uživatelů a pomohli jim zaostřit pozornost na práci:

Linearity Curve za vývoj inovativních nástrojů pro grafický design, které ocení nejen profesionálové a ambiciózní designéři.

za vývoj inovativních nástrojů pro grafický design, které ocení nejen profesionálové a ambiciózní designéři. Photomator za zjednodušení a zrychlení procesu úpravy fotografií.

za zjednodušení a zrychlení procesu úpravy fotografií. Portal za možnost obklopit se nádhernou krajinou podkreslenou prostorovým zvukem.

Finalisté kategorie hra roku na Mac

Finalisté kategorie hra roku na Mac se vyznačují bohatě rozvinutými příběhy a skvělým grafickým zpracováním:

ELEX II za vytvoření dynamického herního světa, který spojuje prvky science fiction a fantasy.

za vytvoření dynamického herního světa, který spojuje prvky science fiction a fantasy. Lies of P za plynulé herní mechaniky a alternativní pojetí tradiční pohádky o Pinocchiovi.

za plynulé herní mechaniky a alternativní pojetí tradiční pohádky o Pinocchiovi. Return to Monkey Island za návrat legendární klikací adventury.

Finalisté kategorie aplikace roku na Apple Watch

Finalisté kategorie aplikace roku na Apple Watch uživatelům ještě více usnadnili zacházení s jejich hodinkami:

Planny za pomoc uživatelům se včasným dokončováním důležitých úkolů.

za pomoc uživatelům se včasným dokončováním důležitých úkolů. SmartGym za vytváření chytrých a cílených cvičebních plánů různých intenzit.

za vytváření chytrých a cílených cvičebních plánů různých intenzit. Tide Guide za vytvoření aplikace pro nadšence do přírody, se kterou mohou v reálném čase sledovat podmínky na moři.

Finalisté kategorie aplikace roku na Apple TV

Finalisté kategorie aplikace roku na Apple TV přinesli uživatelům úžasné zážitky na ty největší obrazovky:

Bugsnax za zachycení záhadné a okouzlující atmosféry ve svých herních mechanikách.

za zachycení záhadné a okouzlující atmosféry ve svých herních mechanikách. FitOn za širokou nabídku cvičebních plánů s oblíbenými trenéry a celebritami.

za širokou nabídku cvičebních plánů s oblíbenými trenéry a celebritami. MUBI za možnost užít si kvalitu jako v kině z pohodlí domova.

Finalisté kategorie hra roku na Apple Arcade

Finalisté kategorie hra roku na Apple Arcade celý rok obstarávali nekonečný přísun zábavy:

Cityscapes za inspirování hráčů k tomu, aby při budování měst mysleli také na životní prostředí.

Hello Kitty Island Adventure za vyslání hráčů na velkolepé dobrodružství po boku rozkošných postaviček.

stitch. za odpočinkový zážitek z virtuálního vyšívání pro široké spektrum uživatelů.

Finalisté kategorie kulturní dopad

Finalisté kategorie kulturní dopad se svou důležitou prací zasloužili o nové způsoby propojení a ocenění diverzity a divů našeho světa.

balance za inkluzivní a dostupnou pomoc v období menopauzy pro všechny.

Copilot za zjednodušení správy osobních financí.

Endling za poukázání na důležitost ochrany životního prostředí formou hry.

Finding Hannah za propojení žen všech generací skrze hraní.

How to Say Goodbye za podání pomocné ruky při zpracovávání složitých emocí.

Pok Pok za vytvoření digitálního herního koutku, kde se děti mohou učit, prozkoumávat okolí a experimentovat.

Proloquo za podporu komunikace beze slov.

Rebel Girls za seznamování dětí s vlivnými ženami z minulosti i současnosti formou příběhů na dobrou noc.

Too Good To Go za podporu omezování plýtvání potravinami v restauracích, pekárnách a supermarketech.

Unpacking za vytvoření hlavolamů, které pohladí po duši.