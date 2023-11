První MacBooky s OLED displeji dorazí nejdříve za dva roky

První iPhone s OLED displejem dorazil v roce 2017, první iPad by měl dorazit v roce 2024 a jak se zdá, první MacBook není taktéž příliš daleko. Tvrdí to alespoň zdroje velmi přesného analytika Jeffa Pua z Haitong Intl Tech Research, které pochází podle všeho přímo z dodavatelského řetězce Applu pro OLED displeje.

Zdroje Pua tvrdí konkrétně to, že má Apple se svými dodavateli OLED displejů předběžně dohodnuty dodávky panelů pro 14“ a 16“ MacBooky Pro na rok 2026, kdy na nich nahradí mini-LED displeje. S těmi je sice Apple nyní spokojen, nicméně oproti OLEDům jsou tyto displeje schopny méně kvalitě zobrazovat černou, jsou tím pádem i horší z hlediska kontrastu a za OLEDy mírně pokulhávají i v podání barev. OLED panely by navíc měly být oproti mini LED displejům energeticky úspornější, což by se mělo pozitivně projevit na celkové výdrži baterie MacBooků. Je nicméně otázkou, jak se tento upgrade podepíše na výsledné ceně. Přeci jen, OLED panely jsou z hlediska výrobních nákladů stále velmi drahé, kvůli čemuž nejsou v noteboocích příliš rozšířené. Ale kdo ví, třeba jejich cena za dva roky klesne natolik, že jejich nasazení zvýšení prodejní ceny nezapříčiní.