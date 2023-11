Procesory od Applu jsou tak dobré, až kanibalizují samy sebe

Po dlouhém čekání představil Apple letos na WWDC nový Mac Pro. Ten se, co do designu týká, od starého neliší téměř ničím, ovšem místo Intelu, v něm najdete procesory od Applu a to konkrétně M2 Ultra. Apple sice drasticky snížil cenu tohoto stroje a zatímco v nejvyšší konfiguraci s Intelem jste za stroj zaplatili 1,6 milionu korun, v případě současné verze s M2 Ultra vás nejvyšší konfigurace nestojí ani čtvrtinu. Pořídíte jej totiž za 360 tisíc korun, což je sakra velký rozdíl oproti 1,6 milionu. Má to však jeden celkem zásadní háček.

Ten stejný procesor, který nabízí Apple v Macu Pro, nabízí také v Macu Studio a dokonce si můžete jak u Mac Pro, tak u Mac Studio připlatit stejnou částku za to, že bude onen procesor nabízet víc CPU a GPU jader. Problém je v tom, že zatímco za Mac Pro zaplatíte v základní konfiguraci 199 990Kč, za Mac Studio v té stejné konfiguraci zaplatíte pouze 119 990Kč. Apple si tak za tělo a sloty pro specializované karty vezme 80 tisíc korun. To je v pořádku, protože ti, kteří tyto karty potřebují a nemají šanci je řešit externě tím, že je připojí k Mac Studio, tak patrně velmi dobře vědí, proč platí za Mac Pro a je to jejich výrobní nástroj. Bagrista se také příliš nezamýšlí nad tím, že jeho barg stojí víc než nové Lamborghini. Ovšem pokud tyto karty nepotřebujete, pak nemáte jediný důvod koupit Mac Pro.

Vše má navíc ještě jeden háček. Apple před pár týdny ukázal nový MacBook Pro s procesory M3, M3 Pro a M3 Max. Procesory M3 Max přitom nabízí téměř totožný výkon jako M2 Ultra u Macu Pro a Macu Studio. Koupit si tedy v dnešní době jeden z těchto strojů znamená, že nutně potřebujete v případě Mac Pro místo pro specifální karty ať už audio, grafické nebo renderovací, a nebo v případě Macu Studio potřebujete 4 porty Thunderbolt a ne 3, které nabízí MacBook Pro 16″, případně pak operační paměť, které můžete mít v MacBooku maximálně 128 GB, zatímco v případě Studio je to 192GB. Zdá se tedy, že procesory od Applu jsou až moc dobré a to až tak dobré, že v některých případech kanibalizují samy sebe.