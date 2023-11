Neukázal Apple náhodou nejhorší vánoční reklamu v historii?

Apple v sobotu zveřejnil novou reklamu na iPhone 15 Pro, o které jsme vás informovali v článku Apple vydal novou reklamu na iPhone 15 Pro, natáčí v ní akční film. Když si reklamu pustíte, uslyšíte jak melodii, tak i parafrázovaná slova vánoční koledy Let it Snow. Apple běžně vánoční reklamy ukazuje v období od 10 do 25. listopadu. Zatímco dříve to byly většinou dojáky u kterých nezůstalo jedno ucho suché, v posledních pár letech se kouzlo Applu z jeho vánočních reklam tak nějak vytratilo. Nezbývá než doufat, že On with the Show není vánoční reklamou a Apple tu pravou představí v nejbližších dnech, ovšem po reklamách z posledních dvou, tří let, bychom se upřímně ani nedivili, kdyby se jednalo o vánoční reklamu pro letošní rok.