Mapy.cz se dočkaly dalšího velkého vylepšení, které vám usnadní zejména jízdu ve městech

Český internetový gigant Seznam.cz si připravil pro jeden ze svých klenotů ve výkladní skříni služeb a aplikací další zajímavé vylepšení, které mu může výrazně pomoci rozšířit jeho oblibu. Řeč je konkrétně o mapových podkladech Mapy.cz, které jsou dostupné i ve formě aplikace na smartphonech, na kterých se těší velké popularitě pro svou skvělou využitelnost, která nyní pravděpodobně opět povyskočí. Na svém twitterovém účtu totiž začaly Mapy.cz lákat na novinku ve formě zobrazování výjezdu, kterým máte opustit kruhový objezd. Díky tomu tak budete dopředu vědět, kde z kruhového objezdu vyjet a jeho projetí proto bude opět o něco jistější a plynulejší.

Česko, země kruháčů? Tak si to trochu zpříjemníme. V navigaci teď ukazujeme, kde právě ten váš výjezd z kruhového objezdu reálně je. Občas je situace zpoza volantu míň přehledná, a tak je fajn dopředu vědět, že máte vyjet přímo za nosem. — Mapy.cz (@mapy_cz) November 9, 2023

Z kroků Seznamu v posledních měsících se skoro až dá říci, že Mapy.cz jsou pro něj v současnosti jednou z priorit. Nové funkce totiž do této aplikace a to jak v desktopové, tak i mobilní verzi přichází v poslední době opravdu často a nutno přiznat, že se ve valné většině případů jedná o upgrady, které skutečně ocení i široká veřejnost. Díky tomu se tak i Mapy.cz těší alespoň podle reakcí na sociálních sítích, ale i pod našimi články opravdu velké oblibě, ze které logicky pramení i stále se zvětšující uživatelská základna. A co vy, jste taktéž fanoušky mapového řešení Seznamu, nebo dáváte raději přednost něčemu jinému?