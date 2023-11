Revoluce je tu? Ai Pin je neuvěřitelný AI gadget schopný nahradit mobily, moc přitom nestojí

Mysleli jste si, že vás v technologickém světě nepřekvapí již zhola nic? Poté, co dnes v noci odhalil technologický startup Humane svůj gadget, si dovolíme tvrdit opak. I my v redakci na něj totiž hledíme s otevřenými ústy a věříme, že s trochou štěstí se může v budoucnu ukázat coby náhrada klasických telefonů. Gadget nese název Ai Pin, vytvořil jej tým vedený bývalým designérem Applu Imranem Chaudhrim a velmi zjednodušeně jej lze popsat jako laserový AI projektor poháněný umělou inteligencí, která je de facto i jeho operačním systémem.

Designově vypadá Ai Pin podobně jako Apple Watch bez řemínků, avšak narozdíl od nich se jeho tělo skládá ze dvou částí, kdy v jedné se skrývá veškerá elektronika a ve druhé pak baterie. Mimochodem oddělená baterie by měla být jednou z nejsilnějších zbraní tohoto produktu, jelikož jí lze díky tomuto řešení snadno vyměnit za jinou, nabitou a tím mít tak zařízení de facto neustále k dispozici. Samotné Humane nazývá toto řešení jako „systém trvalé energie“. Co se pak týče části s elektronikou, ta je vyrobena z hliníku, je k dispozici ve třech barvách a disponuje touchpadem krytým Gorilla Glass, „optickou snímací kapslí“ nebo standardně řečeno fotoaparátem, 3D hloubkovým senzorem (tedy obdobou LiDARu) a čipsetem Qualcomm Snapdragon, který celé zařízení pohání. Dále je v této části integrován laserový projektor, který promítá veškeré informace na ruku uživatele, která slouží jako displej. Jinou zobrazovací plochou totiž Ai Pin nedisponuje.

A jak tedy celé zařízení funguje? Upřímně řečeno, skoro až neuvěřitelně. Díky pokročilé umělé inteligenci lze totiž Ai Pin využít skutečně skoro jako klasický smartphone. Stačí se jej dotknout pro aktivaci mikrofonu a následně na něj začít mluvit (navíc podle Humane v mnoha jazycích, byť jejich seznam zatím k dispozici nejí) a zadávat mu tak úkoly. Zařízení na vše v reálném čase reaguje a dělá to, co se po něm chce. Díky tomu, že je vše poháněno umělou inteligencí, navíc neexistují žádné aplikace či cokoliv podobného, jelikož vše tvoří přímo ona, samozřejmě v rámci vývojáři předvytvořených scénářů. Není nicméně potřeba vyloženě říci něco ve stylu „otevři poznámky a napiš do nich blabla“, ale vystačíte si s „poznamenej blabla“ a AI vše inteligentně zaznamená do poznámkového archu. K tomu lze následně přistupovat přes webové rozhraní, ve kterém jsou k dispozici třeba i fotky ze 13MPx ultraširokoúhlého fotoaparátu zařízení, informace o aktivitě, nutriční informace a zkrátka vše, co uživatel může potřebovat a jakýmkoliv způsobem zaznamenává.

Ovládání se však netočí jen kolem hlasu. 3D snímač totiž „vidí“ vaše ruce a dokáže rozpoznat gesta, která jimi děláte, díky čemuž tak lze celé zařízení elementárně ovládat i beze slova. Toto ovládání je založeno například na různých spojení prstů, poklepech a tak podobně a mělo by být díky pokročilé AI v kombinaci s vysoce přesným 3D snímáním mimořádně přesné.

Zařízení má integrovanou SIM kartu, díky které je schopné přijímat textové zprávy či telefonní hovory od kontaktů, které u něj označíte jakožto důvěryhodné. I kontakty neoznačené za důvěryhodné se vám však mohou dovolat či dopsat – AI totiž vyhodnotí jejich důvěryhodnost a podle toho je „propustí“ dál, takže se například nestane, že by se vám nedovolal nebo nedopsal kurýr s jídlem a tak podobně. Díky integrovanému mikrofonu pak lze samozřejmě ze zařízení jednak volat, ale taktéž posílat SMS zprávy, primárně pak skrze hlasové. Jelikož je však k dispozici i klasická podpora diktování, text lze do textovky i nadiktovat. A reproduktor v zařízení, přes který je vám pouštěn hovor a tak podobně? Ten je zase vybaven funkcí „Personic Speaker“, která by měla podle vývojářů kolem vás vytvořit pomyslnou bublinu zvuku, který uslyšíte primárně vy a vaše okolí naopak zcela minimálně. Díky tomu si tak lze přehrávat třeba i hudbu bez toho, aniž byste nějak výrazně rušili své okolí.

Ai Pin je alespoň podle popisu startupu opravdu zajímavé zařízení, které může být do budoucna klidně jednou z náhrad mobilních telefonů. Do karet hraje tomuto zařízení i cena. Ta je totiž nastavena v USA na 700 dolarů, tedy zhruba 16 000 Kč bez daně (byť je tu háček ve formě nutnosti měsíčního paušálu u operátora, kterým je zatím jen americký T-Mobile). V porovnání s iPhonem 15 Pro se tedy bavíme o ceně poloviční, byť samozřejmě za zařízení, které je nesrovnatelně omezenější z hlediska využitelnosti a tak podobně. Na druhou stranu, právě jeho extrémně jednoduchá využitelnost a celková integrovatelnost do běžného života by mohla být právě jedním z nejsilnějších argumentů pro úspěch. Ai Pin totiž jednoduše připnete na oblečení a jste díky němu rázem ve spojení se světem.