Vydělávejte peníze pomocí DIY projektů: Užijte si slevy na GearBerry v Den nezadaných

Komerční sdělení: Trendem posledních let je bezesporu gravírování. Pokud se zalíbila tato technika i vám, mohla by vás potěšit nynější akce na eshopu GearBerry, díky které lze nyní získat super gravírovačku AlgoLaser DIY KIT Diode Laser Engraver za velmi příznivou cenu. To však není ani zdaleka vše! Díky výprodeji 11.11 se totiž lze dostat za super podmínek k daleko většímu množství věcí.

AlgoLaser DIY KIT Diode Laser Engraver je špičková, ale zároveň cenově dostupná gravírovačka, která vám pomůže dokonale vytvořit i ty nejnáročnější projekty. Ať už jste tedy amatér či naopak profesionál, tato gravírovačka vás svými technickými specifikacemi bezesporu zaujme.

Nejnovější technologie tvarování laserového paprsku: Má ultra jemné 0,08 mm ostré laserové ohnisko, s mimořádnou průrazností a přesností řezání, dokáže řezat až 8 mm silné dřevo, 5 mm akrylát, vyřezávat keramiku a nerezovou ocel.

Offline ovládání: Zařízení je kompatibilní s různými vyspělými gravírovacími softwary, jako je LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire, podporuje gravírování v režimu PWM, podporuje systém Windows Mac a formát gravírovacích souborů: JPG, PNG, DXF, SVG, G-code, NC, BMP atd.

Modernizovaná 32bitová základní deska/ dvoujádrový procesor: 8MB RAM, 8MB paměť a vestavěná 32GB karta SD.

Snadná aktualizace a rozšíření: Díky vylepšeným terminálům základní desky a modularizačnímu designu stavebnice pro kutily mohou uživatelé rozšířit stávající rámeček a připojit další příslušenství a dosáhnout tak více možností.

Uživatelsky přívětivá instalace: Je třeba připojit jen několik kabelů a každý z nich má správnou délku pro svou pozici. Montáž trvá s pomocí návodu pouhých 10 ~ 25 minut, a to i pro začátečníky.

Čtvercové měřící pravítko: Osa X a osa Y obsahují přesné měřítkové čáry, což je vhodné pro rychlé měření velikosti gravírovaných předmětů.

Bezpečný design: 7 bezpečnostních ochran: 1. Detekce a ochrana proti posunutí stroje / detekce a ochrana proti naklonění stroje / detekce a ochrana proti poškození stroje. 2. Detekce a ochrana připojení USB/Detekce a ochrana paprsku/Detekce a ochrana proudu a napětí

Tuto gravírovačku můžete nyní získat za bezvadných 246,99 euro a to navíc s dopravou zdarma z evropského skladu, ze kterého vám gravírovačka dorazí za pár dní.

Promo akce 11.11 je tu!

Akce Double Eleven (11.11) společnosti Gearberry je tu s řadou zajímavých nabídek. Zúčastněte se losování kola štěstí a získejte zaručené dárky zdarma a úsporu až 399 USD. Užijte si bleskový výprodej s 50% slevou, super výprodej 11.11 se slevou až 50 % a další slevou 40 USD s kupónem. Využijte nabídku Buy More, Save More (Koupit více, ušetřit více) a získejte slevu až 20 % na příslušenství. Navíc při koupi elektrokola Fafrees získáte zdarma zámek na řetěz a brašnu na elektrokolo. Nenechte si ujít neuvěřitelné nabídky a úspory během této akce!

Výprodeje 11.11 se skládá celkem z pěti částí. První z nich je kolo štěstí s dárky zdarma, kterým si můžete po nákupu zatočit. Super je, že je u něj zaručena 100% výhra, přičemž ušetřit díky němu můžete až 399 dolarů! Těšit se ale můžete až na 50 % slevy, přičemž některé lze navíc ještě zkombinovat až se slevovým kupónem na dalších 40 dolarů! To ale není ani zdaleka vše. K dispozici je totiž i až 20 % sleva na příslušenství, která funguje na jednoduchém principu – čím víc toho koupíte, tím víc ušetříte. A konečně, do výprodeje se dostala i oblíbená elektrokola Fafrees, ke kterým nyní dostanete zdarma řetěz a obal. Je tedy z čeho vybírat!

