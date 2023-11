Apple zve vývojáře na další řadu setkání. Včetně těch, kde si vyzkouší Vision Pro

Jak nám Apple avizoval přímo na WWDC, rozhodl se skutečně začít mnohem víc pracovat s vývojáři aplikací. Neuběhne v podstatě měsíc, kdy by nedorazil vývojářům mail, který je zve na setkání s vývojáři Applu a odborníky, kteří jim pomohou dosáhnout s aplikacemi toho, co chtějí. Apple v noci rozeslal další z těchto mailů a zve vývojáře, aby se připojili do vývojářských laboratoří, konzultací, relaci nebo workshopů, které jsou ve vybraných městech pořádané takříkajíc tváří v tvář nebo je mají vývojáři z celého světa možnost navšítivit online.

Mezi aktivity do kterých se mohou vývojáři zapojit během listopadu a prosince patří například účast v laboratořích Applu v Cupertinu, Londýně, Mnichově, New Yorku, Šanghaji, Singapuru, Sydney nebo Tokiu, kde si mohou vyzkoušet své aplikace přímo na Vision Pro. Spousta dalších konzultací je věnována rozebírání designu aplikaci, imprementaci nových technologií do aplikací nebo například řešením předplatného a modelů s ním souvisejících. Pokud jste tedy vývojář, neváhejte se do podobných událostí zapojit.