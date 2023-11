Jedni z prvních na světě! Česká kapela TAK CO? vydala videoklip vytvořený pomocí AI

S pomocí pokročilé technologie umělé inteligence, konkrétně systému GEN2, Midjourney 5.2, byl klip vytvořený filmařem a režisérem Petrem Salabou. Tato inovativní kombinace hudebního umění a umělé inteligence představuje nový krok ve světě tvorby videoklipů.

Petr Salaba, známý svými experimenty s filmem a technologiemi, použil AI k vytvoření vizuálního doprovodu, který se podřizuje hudebnímu rytmu a atmosféře skladby „V hotelu Belvedere“. Výsledkem je hypnotický zážitek, který diváka zasáhne na nový, nečekaný způsob.

Člen kapely David Hrbek k tomu říká: „Po klasicky animovaném videoklipu Chodí sem i doktor Foltýn a lyric videu k písni Podzim, kterou nám produkoval Honza Ponorka Ponocný, jsme chtěli vyzkoušet něco nového. A vzhledem k povaze skladby, která je o toužení a citové nenaplněnosti, jsme si v kapele říkali, že by bylo zajímavé, jak by se k tomuto tématu vztáhla umělá inteligence, o níž jako laici nevíme téměř nic. A tak jsme se dostali k Petrovi, který se tohoto úkolu ujal.“

Autor klipu Petr Salaba dodává: „Zvolil jsem noirovou atmosféru deště, stínů a neonů, nejen protože se hodí k písni, ale i je to něco, co systémy na syntézu obrazu zvládají překvapivě dobře. Nástroj na simulaci obecných fyzikálních jevů v tomto případě umožňuje emoce. Je to i tím, že se tyto optické principy bezpečně opakují v trénovacích datech, ze kterých umělá inteligence vychází. Přestože je naše neon noirová atmosféra sensuální, samo o sobě by to byla digitální náhražka klasických motivů, které se v kinematografii objevují přes 80 let. Samotný text písně explicitně nezmiňuje nic o nových technologií, ale je tam silný motiv odloučení a niterné touze po kontaktu s druhým člověkem. A tak mě rychle napadl motiv virtuální reality. Ta může hořkosladce naplnit všechna přání, ale zároveň mrazivě ukazuje nějakou esenciální prázdnotu, kterou před nás staví. Baví mě i výsledná syntetická anachroničnost, od sexy šerosvitu ze 40. let, přes dekadentní osmdesátkové barvy až po pointu se současnými VR brýlemi. Technologicky jsem použil kombinaci nástrojů Stable Diffusion, Midjourney a Gen 2, které umí z textového zadání syntetizovat statický obraz a poté ho s velkou mírou náhody rozpohybovat. Nepoužil jsem žádnou konkrétní vizuální předlohu ani klasické animační postupy. Podobným způsobem vznikl i můj právě dokončený půlhodinový film Scalespace, který je o tom, jak se v různých časových škálách harmonicky propojuje genetika, kultura a technologie. Snímek měl koncem října premiéru na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a pak bude k vidění na speciální distribuci v kinech i v dalších městech.“

Skupina TAK CO? se proslavila svým jedinečným hudebním stylem, a tento experiment s umělou inteligencí je dalším krokem ve směru kreativity a originality. „V hotelu Belvedere“ již oslovil posluchače svým návykovým zvukem, a nyní s vizuálním doprovodem vytvořeným pomocí AI má píseň ještě hlubší rozměr.

Klip bude k dispozici na všech hlavních hudebních platformách a fanoušci si mohou užít unikátní spojení hudby a umělé inteligence. Skupina TAK CO? opět ukazuje, že umění nemá hranice a může nás stále překvapovat.