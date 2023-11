Apple chtěl MacBooky a iMacy s M3 vydat již na WWDC! Toto ho prozradilo

Překvapilo vás představení nových čipů Apple Silicon spolu s iMacy a MacBooky Pro minulý týden? Pak vězte, že nejste sami. Překvapivé to bylo nejen pro vás a nás, ale taktéž pro valnou většinu analytiků, leakerů a jiných zahraničních zdrojů, které tvrdily, že se v letošním roce po zářijové Keynote nedočkáme žádné jiné. Nyní se však ukazuje, že jejich překvapení mělo svým způsobem pádný důvod, jelikož Apple zřejmě skutečně zamýšlel minimálně základní čipy M3 ukázat v létě na WWDC. Sám se ostatně odhalil.

Když dnes první jablíčkáři rozbalili nové Macy s M3, které se ukázaly minulý týden, překvapil je jejich počítač předinstalovaným operačním systémem. Zatímco je nyní nejaktuálnějším macOS verze 14.1, v MacBoocích Pro a iMacích se základním čipem M3 běží macOS 13.5. Ten přitom Apple vydal na konci července – tedy zhruba měsíc a půl po WWDC. A jelikož do svých zařízení instaluje vždy aktuální systém, respektive systém, který by měl být aktuální pro zařízení v době jejich prodejů, vzhledem k tomu, že je to u M3 Maců poslední verze Ventury, zdá se, že na WWDC se měl právě čip M3 představit. Namísto toho zde však ukázal 15“ MacBook Air osazený čipem M2, který doplnil operačními systémy a samozřejmě taktéž premiérou Vision Pro. Co přesně k odkladu představení vedlo nicméně můžeme jen spekulovat.