Apple natočil celou Keynote na iPhone 15 Pro, má to však jedno velké ALE

Během včerejšího dne jsme vás informovali o tom, že Keynote Scary Fast byla natočena na iPhone 15 Pro Max. Apple v noci zveřejnil video, ve kterém ukazuje, jak natáčení této akce probíhalo. To, že by snad někdo pobíhal okolo Tima Cooka s iPhonem v ruce nikdo nečekal, ovšem vybavení, které Apple pro natáčení použil, je na takové úrovni a za takovou částku, že to, na jaký fotoaparát následně video natočil již v podstatě ani nehraje roli. Podívejte se sami, co vše Apple použil pro natáčení a produkci videa. Vybavení, které ve videu uvidíte, stojí miliony korun.

Video s názvem Behind the Scenes: An Apple Event vám ve více jak dvou minutách ukáže, jak Apple využil iPhone 15 Pro k natáčení posledního eventu. Produkční tým využívá iPhone 15 Pro, Blackmagic Camera aplikaci a Tentacle Sync. Tentacle Sync připojený přes Bluetooth řídí synchronizaci všech zařízení použitých pro natáčení včetně Maců, náhledových obrazovek, světel, efektů a mikrofonů. Produkce použila také příslušenství Beastgrip včetně jeřábů, gymbalů a dronů.

Produkci radil Jon Carr z Applu, který je specialistou na video Pro Workflow a mezi jeho díla, na kterých se podílel, patří například Top Gun: Maverick nebo Terminator: Dark Fate. Jeff Wozniak, který se na natáčení taktéž podílel, pak natáčel filmy jako Transformers: Dark of the Moon, Avatar a Iron Man 2.

Nechyběl ani Stefan Sonnenfeld, CEO společnosti Company 3, který je jedním z nejuznávanějších mistrů na barvení filmů na světě a pracoval na projektech jako Stranger Things, The Equalizer 3 nebo Fast X. Ten uvedl následující: „Když jsme poprvé viděl záběry z iPhone 15 Pro Max, byl jsem příjemně překvapen. Kvalita obrazu natočeného na iPhone 15 Pro Max je neuvěřitelná a vím to, protože jsem to byl já, kdo dělal na tomto projektu a viděl jsem to na vlastní oči.“