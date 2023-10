Apple představil nové MacBooky Pro 14“ a 16“ M3, M3 Pro a M3 Max

Apple se hned na úvod části věnované představení nových MacBooků pochlubil tím, že se dlouhodobě jedná o nejoblíbenější a nejlepší pro laptopy na světě. A není se čemu divit. Jejich výkon byl doposud vynikající a díky čipům M3, M3 Pro a M3 Max tomu bude i nadále.

Nové 14“ MacBooky bude možné osadit všechny třemi čipy M3, přičemž při použití M3 oproti M2 bude rychlejší o 40 %, oproti M1 pak o 60 %. Co se pak týče modelů s čipy M3 Pro a M3 Max,, které budou už k dispozici ve 14″ i 16″ variantě, zde je zrychlení samozřejmě taktéž citelné. Například u M3 Max se Apple chlubí 2,5x zrychlením oproti M1 Max a oproti M2 Max je to pak 2x rychleji. Čipy M3 jsou tedy skutečně poměrně výrazným skokem kupředu. A to i z hlediska RAM. Novinky lze totiž „naložit“ až 128GB unifikované paměti, což doposud možné nebude.

Fotogalerie macbook pro M3 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.14.04 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.14.18 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.14.25 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.14.33 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.15.12 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.15.29 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.16.05 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.16.18 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.17.00 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.17.29 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.17.35 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.17.47 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.18.26 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.18.49 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.20.27 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.20.30 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.20.39 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.20.48 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.20.53 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.20.59 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.21.14 Snímek obrazovky 2023-10-31 v 1.21.36 Vstoupit do galerie

Zatímco u M3 Pro si musí uživatelé vystačit s připojením „jen“ dvou 6K externích displejů, v případě M3 Max jsoi to díky výrazně vyššímu grafickému výkonu hned 4 displeje. Pokud vás pak zajímá výdrž baterie, Apple láká až na 22 hodin výdrž baterie, díky čemuž tedy stroj bez problému vydrží celý pracovní den a podle slov Applu klidně i noc. A jen pro zajímavost, nové stroje jsou 11x rychlejší než poslední generace s čipy Intel, která přitom dorazila naposledy teprve před třemi roky.

A možná to nejlepší na závěr. Apple totiž konečně vyslyšel volání jablíčkářů a MacBooky Pro se rozhodl přebarvit do černé, konkrétně pak Space Black barevné varianty. Ta vypadá opravdu zdařile, byť je třeba jedním dechem dodat, že se bude pravděpodobně jednat o solidního lapače otisků prstů, nečistot a tak podobně. U tmavého MacBooku Air je tomu tak totiž bohužel taky. Velmi zajímavé je pak to, že Space Black varianta je náhradou za Space Gray, takže pokud chcete tmavý Mac, musíte sáhnout po ní bez ohledu na její vlastnosti. Také je dobré vědět, že černá je k dispozici jen u M3 Pro a M3 Max, u základního M3 je k dispozici stále jen vesmírně šedá.

Co se týče ceny, ta začíná na 1599 dolarech, u větších stroje pak na 2299 dolarech. Předobjednávky začínají dnes.