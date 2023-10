Víte, co je lepší než simulátor kozy? Simulátor kozy v iPhone!

Goat Simulator 3 přichází na iOS a Android. Hra, okolo které se vytvořila komunita milovníků koz, se vůbec poprvé podívá také na iPhone a Android. Ve hře hrajete jak jinak než za kozu, se kterou se pohybujete po sandboxové mapě, ve které můžete dělat cokoli, co vás jen napadne. Koza má navíc schopnosti, které by ji klasická koza mohla závidět, a dokáže tak například šplhat po žebříku nebo skákat do neuvěřitelné výšky. Samozřejmě se jedná o bizarní hru, kterou buď milujete nebo je vám tak nějak ukradená.

Pokud však patříte mezi první skupinku a propadnete Goat Simulatoru, pak ji budete skutečně milovat. Hra je zábavná a pokud ji berete s jistou dávkou nadsázky, budete si ji užívat ve dne v noci. Goat Simulator na iOS stojí 249Kč, což není zrovna málo a tak se nejprve raději podívejte na nějaká ta videa, ve kterých se dozvíte, co vše můžete v Goat Simulatoru dělat. Hra bude dostupná na iOS od 4. 12. 2023 a pokud jsme vás navnadili, pak věřte, že Goat Simulator 1 si můžete na iOS zahrát již dnes. Ten má mimochodem v App Store přes 9 tisíc hodnocení a celkovou známku 4,5/5, což nasvědčuje, že je skutečně o co stát.

Goat Simulator 3 si můžete předobjednat přímo zde.