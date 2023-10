Alan Wake 2 je čerstvou herní hororovou peckou. Na pokračování si hráči museli pěkně dlouho počkat. Vzhledem ke skvělým hodnocením to ale vypadá, že se čekání vyplatilo. Alan Wake 2 si samozřejmě zahrajete i na handheldových konzolích. Stojí to ale za to? Posuďte sami pod odstvcem.