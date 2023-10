Facebook a Instagram bez reklam míří do ČR! Kolik bude stát?

To, o čem se ještě relativně nedávno čile spekulovalo, se v brzké době stane realitou. Řeč je konkrétně o nové možnosti předplatného pro Facebook a Instagram v Evropě, které z těchto sociálních sítí zcela odstraní reklamní obsah a uživatelé na nich tedy budou konzumovat jen klasické příspěvky. Právě tuto novinku totiž Meta oznámila skrze tiskovou zprávu s tím, že bude dostupná i v České republice.

Meta se ve své tiskové zprávě nechala slyšet, že novinku evropským uživatelům zpřístupní v horizontu příštích několika týdnů s tím, že se bude jednat o kombinované předplatné Facebooku a Instagramu. Jinými slovy, například kvůli snaze ušetřit nebude možné si předplácet bez reklam buď jen Facebook, nebo jen Instagram. Co se pak týče ceny, ta bude v Evropě nastavena na 9,99 eur měsíčně, tedy v přepočtu 245 Kč měsíčně. Pokud si pak uživatel předplatí službu přes iOS či Android, bude ho měsíčně vycházet na 12,99 euro a to kvůli poplatku, který bude muset Meta vyplatit Applu či Googlu.

Zmizí reklamy pro mladistvé

Kromě předplatného pro odstranění reklam v Evropě oznámila Meta i další poměrně zajímavou věc související s reklamami. Konkrétně chce pozastavit zobrazování reklam osobám mladším 18 let a to kvůli nové legislativě, která mladistvé právě před reklamou lépe chrání. Meta tedy bude zřejmě v nadcházejících měsících vymýšlet způsob, jak se s legislativou popere, aby mohla následně uživatelům mladším 18 let reklamy znovu spustit, byť v upravené podobě vyhovující zákonům.