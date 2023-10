Váš osobní deníček v iPhonu je za dveřmi! Dorazí už v iOS 17.2

Zapisujete si rádi své myšlenky, průběh dne, vzpomínky na určité chvíle či obecně podobné věci? Pak vás Apple v iOS 17.2 potěší. Přidal do něj totiž novou nativní aplikaci Journal, kterou oznámil už téměř před 5 měsíci coby součást iOS 17. Do jeho prvních verzí se však nakonec nedostala a my si jí tedy budeme moci užít až nyní.

Aplikace Apple Journal vám umožní na iPhony a iPady zaznamenávat každodenní myšlenky a aktivity. Přidávat si do ní lze data, jako jsou fotografie, poslouchaná hudba, cvičení a další. Fajn je i to, že vám sama aplikace zvládne navrhnout věci, o kterých do ní lze psát, aby se vám využívala co možná nejjednodušší cestou. Vaše záznamy mohou obsahovat fotografie, hudbu a zvukové nahrávky a důležité momenty mohou být zvýrazněny. Ve své podstatě se tedy skutečně jedná o jakýsi digitální deníček ve vašem iPhonu.

Apple však myslel nejen na co nejširší možnosti záznamu, ale taktéž na jeho zabezpečení. Aplikace Journal je díky tomu chráněna přístupovým kódem a Face ID pro účely ochrany soukromí. Veškeré záznamy jsou navíc šifrovány end-to-end, takže se nemusíte bát, že se k nim dostane nepovolaná osoba a to jakoukoliv cestou. Kdy přesně Journal na iPhony dorazí můžeme nicméně zatím jen hádat. Apple totiž tuto aplikaci zpřístupnil teprve včera v rámci 1. vývojářské bety iOS 17.2. Pokud by pak dodržel klasickou dobu beta testování, dočkat bychom se mohli zhruba na začátku prosince.