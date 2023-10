Proč Apple neprodává samostatně USB-C pouzdro pro AirPods Pro 2

Když Apple na zářijové Keynote světu v rychlosti ukázal aktualizované AirPods Pro 2 s nabíjecím pouzdrem osazeným USB-C portem namísto Lightningu, spoustě jablíčkářů okamžitě blesklo hlavou, že jej bude zcela určitě prodávat i samostatně, stejně jako to učinil před lety s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem pro AirPods 2. Když se však Apple Online Store po Keynote rozjel, čekalo na ně poměrně velké zklamání, jelikož pouzdro samostatně sehnat nelze. Proč tomu tak ale je, když to v minulosti šlo?

Odpověď můžeme velmi pravděpodobně hledat právě v rozdílu mezi minulostí a současností. Zatímco v roce 2019 byla totiž sluchátka AirPods naprostým fenoménem, který svými prodeji překonával veškeré rekordy, nyní je situace zcela jiná. Podle dostupných informací se Applu prodejně s AirPods už tak dobře nedaří a to i přesto, že oproti roku 2019 nabízí de facto o 3 modely více. Tehdy totiž byly k dispozici jen základní AirPods, zatímco nyní je na výběr z AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro 2 a AirPods Max. Ani široký výběr však evidentně nestačí k tomu, že se budou sluchátka prodávat nadále jako na běžícím páse. Jasně, do jisté míry se to dalo čekat, jelikož se trh logicky někdy musel zasytit, nicméně jak se zdá, Apple se s touto záležitostí nechce smířit.

Už tedy asi chápete, kam řádky výše míříme. V roce 2019 si zkrátka Apple mohl daleko více dovolit nesnažit se prodeje AirPods maximalizovat nemožností koupě samostatné nabíjecí krabičky využitelné s AirPods 1. generace, zatímco nyní tomu tak zkrátka není. Z jeho strany je to sice na jednu stranu poměrně kontroverzní rozhodnutí, které prostě nelze číst jinak než jako snahu přinutit jablíčkáře ke koupi celých AirPods, stojí-li o USB-C nabíjení, na druhou stranu je to však zcela logický krok vzhledem k nepříliš oslnivým prodejům celého portfolia sluchátek. Z tohoto důvodu proto ani nemá příliš smysl očekávat, že by pouzdro v brzké době dorazilo v samostatné verzi na pulty obchodů. Určitá naděje se tu sice rýsuje v příštím roce, kdy má Apple přijít hned se třemi novými modely AirPods, nicméně pokud v té době už nebude prodejně alespoň trochu „nastartováno“, počítat s koupí samostatného USB-C pouzdra by byl nerozum.